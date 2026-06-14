Tragedia en Río de Janeiro: murió el youtuber argentino Gaspi en el choque de dos helicópteros

El influencer Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, falleció este domingo en un accidente aéreo en Río de Janeiro. En la tragedia murieron seis personas, entre ellas otro argentino y el cantante estadounidense Oliver Tree.

El reconocido youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, popularmente conocido como Gaspi, murió este domingo en un trágico choque entre dos helicópteros ocurrido en Río de Janeiro, Brasil. El accidente dejó un saldo de seis víctimas fatales y generó conmoción tanto en Argentina como en la comunidad internacional de creadores de contenido.

La colisión ocurrió durante la mañana en el barrio Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de la ciudad brasileña. Por causas que aún son investigadas, las aeronaves impactaron en pleno vuelo y cayeron sobre un estacionamiento de vehículos eléctricos. Uno de los helicópteros se incendió tras el impacto, provocando además la destrucción de unos 20 automóviles.

Entre las víctimas se encontraba Gaspi, de 23 años, una de las figuras más populares de las redes sociales argentinas. También murió el productor audiovisual argentino Lucas Vignale y el cantante estadounidense Oliver Tree, además de los pilotos de ambas aeronaves y otro pasajero brasileño.

image Gaspi. Gaspi había construido una enorme audiencia gracias a sus videos de humor callejero, entrevistas descontracturadas y contenidos virales que lo llevaron a convertirse en una referencia entre los jóvenes. Su crecimiento en plataformas digitales le permitió alcanzar millones de seguidores y participar en eventos de gran repercusión dentro del mundo del streaming y el entretenimiento online.

Las autoridades brasileñas confirmaron que no hubo sobrevivientes y que la investigación quedó en manos de los organismos especializados en accidentes aeronáuticos. Los peritos intentan determinar qué provocó la colisión en una de las ciudades con mayor tránsito de helicópteros de América Latina.