    • 14 de junio de 2026 - 16:38

    Tragedia en Río de Janeiro: murió el youtuber argentino Gaspi en el choque de dos helicópteros

    El influencer Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, falleció este domingo en un accidente aéreo en Río de Janeiro. En la tragedia murieron seis personas, entre ellas otro argentino y el cantante estadounidense Oliver Tree.

    Gaspi.

    Gaspi.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Leé además

    Foto: REUTERS/Ricardo Moraes

    La última foto de Gaspi antes del accidente fatal de helicópteros en Río de Janeiro
    Mataron a balazos a una fiscal en Ecuador (Foto: Cortesía/El Diario)

    Conmoción en Ecuador: mataron a balazos a una fiscal que investigaba el crimen organizado

    Por Redacción Diario de Cuyo

    La colisión ocurrió durante la mañana en el barrio Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de la ciudad brasileña. Por causas que aún son investigadas, las aeronaves impactaron en pleno vuelo y cayeron sobre un estacionamiento de vehículos eléctricos. Uno de los helicópteros se incendió tras el impacto, provocando además la destrucción de unos 20 automóviles.

    Entre las víctimas se encontraba Gaspi, de 23 años, una de las figuras más populares de las redes sociales argentinas. También murió el productor audiovisual argentino Lucas Vignale y el cantante estadounidense Oliver Tree, además de los pilotos de ambas aeronaves y otro pasajero brasileño.

    image
    Gaspi.

    Gaspi.

    Gaspi había construido una enorme audiencia gracias a sus videos de humor callejero, entrevistas descontracturadas y contenidos virales que lo llevaron a convertirse en una referencia entre los jóvenes. Su crecimiento en plataformas digitales le permitió alcanzar millones de seguidores y participar en eventos de gran repercusión dentro del mundo del streaming y el entretenimiento online.

    Las autoridades brasileñas confirmaron que no hubo sobrevivientes y que la investigación quedó en manos de los organismos especializados en accidentes aeronáuticos. Los peritos intentan determinar qué provocó la colisión en una de las ciudades con mayor tránsito de helicópteros de América Latina.

    La noticia provocó una fuerte repercusión en redes sociales, donde miles de seguidores y colegas expresaron su dolor por la muerte del influencer argentino, cuya carrera se encontraba en pleno ascenso.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Uno de los helicópteros que se estrelló tras el choque

    Dos helicópteros chocaron entre sí y se estrellaron en Río de Janeiro: murieron los seis ocupantes

    Maria Eduarda vivía en Jandira, trabajaba como profesora de Educación Física y tenía formación en Gestión Deportiva.

    Una joven brasileña que practicaba salto bungee murió tras ser lanzada al vacío sin protección

    Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, fue asesinado por Estados Unidos. 

    Estados Unidos abatió al histórico líder del grupo criminal venezolano Tren de Aragua

    Por Redacción Diario de Cuyo
    La princesa Bajrakitiyabha Mahidol murió tras tres años internada en un hosítal de Tailandia. (Foto: AP)

    Murió a los 47 años la princesa Bajrakitiyabha de Tailandia tras permanecer casi cuatro años en coma

    Por Redacción Diario de Cuyo