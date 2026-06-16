Un analista sanjuanino explicó las claves del acuerdo que alejó a Estados Unidos e Irán de una guerra mayor

El memorándum de entendimiento firmado entre Estados Unidos e Irán abrió una instancia de negociación que busca desactivar uno de los conflictos más sensibles de Medio Oriente y que ya comenzó a impactar en los mercados internacionales. Aunque el acuerdo no implica el fin definitivo de las tensiones, establece una hoja de ruta para abordar cuatro cuestiones centrales: el programa nuclear iraní, la navegación en el estrecho de Ormuz, el conflicto en el Líbano y el levantamiento de sanciones económicas.

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Así lo explicó el analista internacional e historiador Eduardo Carelli durante una entrevista en Radio Colón, donde advirtió que el entendimiento representa apenas el inicio de una negociación compleja, aunque con potencial para estabilizar la región.

"Si el objetivo de máxima de Estados Unidos era frenar el programa nuclear iraní, eso sí se estaría consiguiendo", sostuvo Carelli. Según detalló, las conversaciones preliminares contemplan que Irán suspenda durante 20 años el desarrollo militar de su programa nuclear y entregue parte de su uranio enriquecido a organismos de control internacional.

El especialista indicó que el acuerdo gira alrededor de cuatro puntos clave. El primero es el control del uranio enriquecido y las actividades nucleares iraníes. El segundo, la normalización de la navegación por el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por donde circula una parte sustancial del petróleo mundial. El tercero apunta a lograr el cese de las hostilidades en el Líbano, donde Israel mantiene operaciones militares contra Hezbollah. Finalmente, las partes deberán avanzar en un levantamiento gradual de las sanciones económicas que pesan sobre Teherán.

"Esos serían los cuatro puntos más importantes que se van a negociar", resumió Carelli.

Uno de los actores que emerge fortalecido en este escenario es Qatar. El país del Golfo aparece como el principal mediador entre Washington y Teherán, gracias a una política exterior que evitó romper relaciones con el régimen iraní incluso en los momentos de mayor tensión regional.

"Se puede ver la gran mano diplomática de Qatar", destacó el analista. Y añadió que ahora "se pueden ver los beneficios de haber mantenido esa política diplomática".

Lejos de la imagen de debilidad que algunos sectores occidentales proyectaban sobre Irán, el conflicto dejó en evidencia la capacidad de resistencia del régimen instaurado en 1979 tras la Revolución Islámica. Para Carelli, el gobierno iraní logró sostenerse gracias a una estructura política consolidada y al desarrollo de tecnologías militares de bajo costo.

"Tenemos un régimen firmemente establecido que ha logrado desarrollar una gran cantidad de armas muy baratas, de tecnologías muy sencillas que se fabrican masivamente", explicó. Esa estrategia permitió a Teherán mantener capacidad de respuesta mediante el uso intensivo de drones, pese a los importantes daños sufridos en sus instalaciones militares y nucleares.

En el plano económico, el inicio del diálogo ya comenzó a generar señales positivas. El precio internacional del petróleo registró una caída tras conocerse el memorándum de entendimiento. Sin embargo, Carelli advirtió que el proceso de normalización será lento.

"No pensemos que esto va a ser de forma inmediata", señaló. El especialista explicó que persisten obstáculos logísticos importantes, entre ellos las restricciones a la navegación en el estrecho de Ormuz, el encarecimiento de los seguros marítimos y los altos costos de los fletes internacionales.

Por ello, estimó que una estabilización más clara del mercado energético recién podría observarse dentro de algunos meses. "De marchar todo bien, recién en dos meses podríamos ver normalizado más o menos el precio internacional del petróleo", concluyó.