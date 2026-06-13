    • 13 de junio de 2026 - 19:17

    Mundial 2026: Anya Taylor Joy alentó a Estados Unidos con los colores de Argentina

    La célebre actriz causó sorpresa y debate en la tribuna de Los Ángeles al exhibir una musculosa a rayas, celeste y blanca.

    Una de las perlitas del Mundial 2026 la dejó Anya Taylor Joy, luciendo un atuendo argento en el partido de Estados Unidos y Paraguay.&nbsp;

    Una de las perlitas del Mundial 2026 la dejó Anya Taylor Joy, luciendo un atuendo argento en el partido de Estados Unidos y Paraguay. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Largó el Mundial 2026 y ya suma perlitas. Una de ellas, la presencia de Anya Taylor Joy en el SoFi Stadium, que no pasó desapercibida y no solo por su fama. Durante el debut mundialista donde Estados Unidos venció a Paraguay, la aclamada actriz causó revuelo al exhibir una prenda celeste y blanca.

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    La protagonista de La Bruja y de Gambito de dama, entre otras películas y series, presenció el encuentro desde una ubicación exclusiva junto a su pareja, el artista Malcolm McRae. El outfit generó opiniones encontradas en las plataformas digitales, ya que algunos usuarios consideraron al menos "particular" la elección de esos colores para alentar al seleccionado norteamericano.

    No obstante, la inmensa mayoría de los fanáticos celebró con gran entusiasmo la actitud de la estrella de Hollywood.

    ¿Por qué los colores de Argentina?

    Aunque la artista nació en Miami, se trasladó a Buenos Aires a los pocos meses de vida por la nacionalidad de su progenitor. Vivió aquí hasta los seis años, período en el cual incorporó el castellano como su lengua materna y forjó un lazo afectivo imborrable. Un sentimiento de pertenencia que sigue reivindicando en la actualidad, cada vez que tiene oportunidad.

    ¿Qué pasará si se cruzan Argentina y Estados Unidos en el Mundial 2026?

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