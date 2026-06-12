DIARIO DE CUYO en EEUU: preparate para una cobertura completa desde el corazón del Mundial de Fútbol 2026

La cuenta regresiva terminó. El Mundial de Fútbol 2026 ya se vive con intensidad en Estados Unidos y DIARIO DE CUYO estará allí para contar cada historia, cada emoción y cada paso de la Selección Argentina desde el mismo lugar donde ocurre la acción.

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Con un enviado especial acreditado , el diario desplegará una cobertura integral para acompañar a los lectores sanjuaninos en una experiencia única: seguir de cerca el recorrido de la Scaloneta en la máxima cita del fútbol mundial.

La aventura comenzará en Kansas City y Dallas, las ciudades donde Argentina afrontará sus primeros compromisos en la fase inicial. Pero el viaje no terminará allí. DIARIO DE CUYO seguirá a la Selección a cada destino que marque su camino una vez superada la primera ronda, llevando a los lectores toda la información, el color y las historias que sólo pueden contarse desde el terreno mismo de los acontecimientos.

La cobertura irá mucho más allá de los 90 minutos. El diario estará presente en los aeropuertos donde se congregan los hinchas argentinos, en el interior de los estadios estadounidenses donde se disputan los encuentros, y también en las calles, cafés, restaurantes y rincones de las ciudades que respiran fútbol durante la Copa del Mundo.

Porque un Mundial no sólo se juega dentro de una cancha. T ambién se vive en las tribunas, en los encuentros espontáneos entre fanáticos, en los viajes interminables siguiendo a la Selección y en las miles de historias que nacen alrededor de una pasión compartida. Por eso, DIARIO DE CUYO acompañará especialmente a los sanjuaninos, cuyanos y argentinos que hayan viajado a Estados Unidos para alentar al equipo de Lionel Scaloni, compartiendo con ellos la experiencia inolvidable de estar en el mismo suelo donde juega la campeona del mundo.

Además, la cobertura incluirá acceso a entrenamientos, conferencias de prensa de la Selección Argentina y de otras selecciones participantes, así como todas las novedades de primera mano que vayan surgiendo alrededor del torneo más importante del planeta.

El encargado de llevar adelante esta misión periodística será Rodrigo Nacif, uno de los periodistas deportivos más experimentados de San Juan. Con más de dos décadas de trayectoria, Nacif ya cubrió grandes acontecimientos internacionales, entre ellos la Copa América de Chile 2015 y los mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022.

Precisamente en Qatar vivió uno de los momentos más importantes de su carrera profesional: fue el único periodista sanjuanino acreditado por FIFA para presenciar la histórica final en la que Argentina derrotó a Francia y se consagró campeona del mundo. Aquella experiencia quedó grabada para siempre, y ahora tendrá un capítulo especial en Estados Unidos.

Hay incluso un detalle cargado de simbolismo. Rodrigo viajará a esta nueva aventura con la misma camiseta que lo acompañó durante toda la cobertura de Qatar 2022. Un amuleto que estuvo presente en el camino hacia la tercera estrella y que volverá a formar parte de la historia.

Fundador de Radio Show y del portal digital San Juan Deportes —que actualmente cuenta con canal propio de streaming en YouTube y una fuerte presencia en redes sociales—, Nacif aportará toda su experiencia para acercar a los lectores una mirada cercana, dinámica y exclusiva de la Copa del Mundo.

Desde Kansas City, Dallas y cada ciudad que visite la Selección Argentina, DIARIO DE CUYO estará allí para contar lo que pasa dentro y fuera de la cancha. Porque cuando rueda la pelota en un Mundial, las historias más apasionantes también merecen ser contadas desde el corazón mismo de la fiesta.