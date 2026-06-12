Estados Unidos realizó la última ceremonia inaugural del Mundial 2026 en la previa de enfrentarse a Paraguay

El Estadio Los Angeles fue sede de la tercera y última ceremonia inaugural del Mundial 2026 en la previa del encuentro entre Estados Unidos y Paraguay. La FIFA reunió un cartel que combinó pop, trap, afrobeats y K-pop para dar la bienvenida al torneo en suelo estadounidense.

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Con esa celebración quedaron inauguradas todas las sedes de la Copa del Mundo en un hecho sin precedentes, ya que fue la primera vez que el certamen contó con tres países anfitriones. México y Canadá son los otros dos países que albergan el torneo.

El espectáculo se prolongó por siete minutos y reunió nombres de distintos géneros y latitudes con las presentaciones de Future y Tyla con la canción Game Time, mientras que Lisa, Anitta y Rema entonaron Goals, uno de los temas de esta Copa del Mundo. Todo giró en torno a un escenario que tenía una figura gigante con extremo detalle del trofeo que se llevará el campeón de esta edición.

El espectáculo fue desarrollado en colaboración creativa con Balich Wonder Studio y la puesta en escena se inspiró en Los Ángeles como capital del entretenimiento mundial, con una propuesta que combinó música, cultura pop y tecnología.

La ceremonia cerró un ciclo sin precedentes en la historia de la Copa del Mundo: tres inauguraciones en tres países distintos en el lapso de dos días. La primera tuvo lugar en el Estadio Azteca de Ciudad de México, en la antesala al duelo entre México y Sudáfrica. La segunda se realizó este mismo viernes en el Estadio Toronto, con el debut de Canadá ante Bosnia y Herzegovina.

Ahora, llega el momento del fútbol porque Estados Unidos afronta un Mundial con la obligación de realizar un buen papel frente a su público. El elenco de Las Barras y Las Estrellas comparte el Grupo D y, luego de su cruce ante Paraguay, chocará el viernes 19 desde las 16 a Australia en Seattle. Terminará la primera fase el jueves 25 a partir de las 23 contra Turquía en Los Ángeles.

Cómo fue la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en Canadá

El segundo día del Mundial 2026 comenzó con una nueva ceremonia de apertura, esta vez en Canadá, uno de los tres países anfitriones del torneo junto con México y Estados Unidos. El BMO Field de Toronto fue escenario de un show musical que antecedió al debut del seleccionado canadiense frente a Bosnia.

La ceremonia incluyó colores, símbolos y elementos representativos de la cultura canadiense, en una puesta en escena pensada para destacar la identidad del país organizador.

La cantante Alessia Cara fue la encargada de abrir el segmento musical. Más tarde se presentaron Nora Fatehi, Sanjoy y Vegedream, que mantuvieron el clima festivo en el estadio.

Sobre el cierre del espectáculo, Jessie Reyez levantó al público presente con una actuación que marcó el tramo final de la ceremonia, mientras el estadio comenzaba a completarse de cara al partido inaugural de Canadá.

Luego del show, los planteles de Canadá y Bosnia salieron al campo de juego para realizar los movimientos precompetitivos antes del debut mundialista.

Cómo fue la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en México

El Mundial 2026 tuvo su primera ceremonia de apertura el día anterior en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

El espectáculo incluyó presentaciones de Maná, Danny Ocean, J Balvin, Belinda, Los Ángeles Azules y Shakira, quien cerró el evento con la interpretación de “Dai Dai”, la canción oficial del torneo.

La apertura mexicana estuvo marcada por un despliegue de música latina y referencias a la cultura local, en el inicio formal de una Copa del Mundo inédita, organizada de manera conjunta por tres países.