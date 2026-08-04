Crece la incertidumbre entre Estados Unidos e Irán: versiones cruzadas sobre una negociación y un nuevo ataque en Ormuz

La posibilidad de una salida diplomática al conflicto entre Estados Unidos e Irán volvió a quedar envuelta en la incertidumbre. Mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que ya comenzaron las negociaciones para poner fin a la guerra que ambos países mantienen desde hace cinco meses, el gobierno iraní negó de manera categórica que existan contactos entre las partes.

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Las declaraciones contrapuestas coincidieron con un nuevo episodio de tensión en el estrecho de Ormuz, donde un buque de carga fue alcanzado por un proyectil de origen desconocido, en una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo y gas.

Durante una actividad en el Despacho Oval, Trump sostuvo que las conversaciones con Irán "están en marcha" y afirmó que varios países de Medio Oriente impulsan ese acercamiento, entre ellos Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar.

El mandatario estadounidense incluso aseguró que se trata de la "última oportunidad" para que el gobierno iraní alcance un acuerdo y recordó que recientemente decidió cancelar una ofensiva militar que ya estaba autorizada con el objetivo de abrir una instancia diplomática.

Sin embargo, desde Teherán la respuesta fue completamente diferente. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmail Baghaei , aseguró que no existen negociaciones con Washington ni reuniones previstas, y aclaró que los únicos contactos vigentes son con Omán para tratar cuestiones vinculadas con la administración del estrecho de Ormuz.

Un nuevo ataque agrava la tensión

En paralelo al cruce diplomático, la Agencia de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO) informó que un buque fue impactado por un proyectil mientras navegaba cerca del estrecho de Ormuz, frente a la costa de Omán.

El incidente volvió a poner el foco sobre una vía estratégica por la que circula aproximadamente el 20% del petróleo y gas que se comercializa en el mundo.

En las últimas semanas el tránsito marítimo por esa zona disminuyó de manera considerable, en medio de la creciente tensión militar y los riesgos para la navegación comercial.

Expectativa en los mercados

Pese al escenario de incertidumbre, los mercados financieros reaccionaron con moderado optimismo ante la posibilidad de una desescalada del conflicto.

El precio del petróleo Brent mostró una baja cercana al 7% en las últimas ruedas, mientras que Wall Street alcanzó nuevos máximos y las bolsas asiáticas iniciaron la jornada con leves avances.

No obstante, la falta de una posición común entre Washington y Teherán mantiene abiertas las dudas sobre la posibilidad de un acuerdo que permita poner fin al conflicto y devolver estabilidad a una de las regiones más sensibles para la economía global.