Tesoro histórico perdido: la historia del sacerdote francés que llevó una colección científica a EE. UU

Una investigación publicada recientemente por el astrónomo Christopher Graney en la revista online del Observatorio Vaticano (Sacred Space Astronomy) sacó a la luz una historia tan sorprendente como olvidada: cómo un sacerdote francés trasladó a Estados Unidos una de las colecciones geológicas y mineralógicas más importantes de la época.

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La historia comenzó cuando el P. Francis Chambige, un sacerdote francés, llegó al Colegio San José de Bardstown (Kentucky) para desempeñarse como profesor de Ciencias Naturales, un rol para el cual el centro educativo "contrató sus valiosos servicios", según registra una carta de 1846 publicada en el medio The Catholic Advocate.

El religioso arribó desde Europa con una imponente carga compuesta por más de tres mil especímenes geológicos y mineralógicos. Esto transformó de inmediato al colegio en el hogar de una de las colecciones científicas más vastas y completas de todo el país norteamericano.

Todo este valioso material se instaló en el Flaget Hall, un emblemático edificio histórico que en la actualidad funciona como las oficinas parroquiales de la Protocatedral San José en Bardstown.

El artículo de Graney pone especial foco en el contexto social de aquella época: el proyecto científico se desarrolló en pleno auge de la esclavitud en Kentucky. Los historiadores estiman que gran parte del pesado trabajo físico requerido para trasladar, organizar y mantener la colección Chambige estuvo a cargo de personas esclavizadas, cuyos nombres lamentablemente se perdieron en el tiempo.

Con el estallido de la Guerra Civil, el Colegio San José debió cerrar sus puertas y desaparecer, pero el sacerdote y su legado lograron sobrevivir:

Donación clave: En 1861, Chambige asumió como superior eclesiástico de las Hermanas de la Caridad de Nazareth, a quienes les cedió la totalidad de la colección.

Educación femenina: Las religiosas utilizaron los especímenes para potenciar la formación científica de las jóvenes estudiantes, premiando el desempeño en áreas como botánica y química.

El paradero actual: Aunque existen registros fotográficos antiguos que muestran salones enteros repletos de minerales y fósiles, hoy en día se desconoce dónde está la colección. Se barajan hipótesis de que pudo haber transitado por el Kentucky Science Center o haber sido derivada a la Universidad Bellarmine.