Detuvieron a una argentina en Estados Unidos: la acusan de permanecer en el país como ilegal

Una argentina de 30 años fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) cuando se dirigía a presenciar un partido de la Selección argentina en el Mundial . El caso generó repercusión luego de que su familia iniciara una campaña para recaudar dinero destinado a cubrir los costos de su defensa judicial.

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La mujer fue identificada como Iliana Noelí Lick, oriunda de Buenos Aires y residente en Filadelfia desde septiembre de 2024. El arresto ocurrió el 11 de julio en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia, cuando estaba por abordar un vuelo con destino a Kansas City para asistir a un encuentro del combinado nacional.

Según explicó su entorno, Lick había ingresado legalmente a Estados Unidos y vivía junto a su novio. Además, trabajaba como niñera para dos familias y estaba al cuidado de tres niños menores de cinco años.

Ante su detención, familiares y allegados lanzaron una campaña en GoFundMe para reunir fondos que permitan afrontar los gastos del proceso migratorio. En la publicación sostienen que la joven no posee antecedentes penales y remarcan el estrecho vínculo que había construido con las familias para las que trabajaba.

"Para estos niños, Iliana no es solo una cuidadora. Es parte de su familia", señalaron en la convocatoria.

De acuerdo con el relato de sus allegados, durante los primeros días no pudieron comunicarse con ella. Posteriormente lograron establecer contacto y aseguraron que, si bien se encuentra "asustada y abrumada", permanece fuerte y agradecida por el apoyo recibido.

El dinero recaudado será utilizado para contratar abogados especializados en inmigración, afrontar una eventual fianza —que todavía no fue fijada— y cubrir gastos de comunicación, traslados y otros costos derivados del proceso judicial. Hasta el momento, la campaña superó los 16.700 dólares y busca alcanzar un objetivo de 24.000 dólares.

Por su parte, Steven Melchiorre, novio de la argentina, afirmó que Lick tiene una solicitud migratoria en trámite para permanecer en Estados Unidos y aseguró que la detención fue inesperada.

"Nunca faltó a una audiencia, nunca cometió ningún delito y nunca dejó de pagar los impuestos correspondientes. Resultó sorprendente que la arrestaran", declaró a CBS News.