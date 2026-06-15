Reino Unido prohibirá las redes sociales a menores de 16 años: "Están haciendo infelices a los niños"

El Reino Unido dio un paso histórico en materia de regulación digital al anunciar que prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. La medida, impulsada por el primer ministro británico, Keir Starmer, busca proteger a niños y adolescentes de los efectos negativos asociados al uso intensivo de estas plataformas.

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La iniciativa alcanzará a algunas de las aplicaciones más populares del mundo, entre ellas TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat, YouTube y X. En cambio, servicios de mensajería como WhatsApp y Signal quedarán excluidos de la prohibición.

Desde el gobierno británico sostienen que las redes sociales están afectando el bienestar emocional de los jóvenes y que las empresas tecnológicas no han hecho lo suficiente para protegerlos. Por ese motivo, se avanzará con sistemas obligatorios de verificación de edad para impedir que los menores puedan crear o mantener cuentas en estas plataformas.

Además de la prohibición, el plan contempla restricciones adicionales para adolescentes, como limitaciones en transmisiones en vivo , controles sobre el contacto con desconocidos y mayores exigencias para las plataformas digitales respecto de la seguridad de los usuarios más jóvenes.

La decisión cuenta con un fuerte respaldo social. Según las consultas realizadas por el gobierno, cerca del 90% de los padres apoyan la restricción para menores de 16 años, preocupados por el impacto de las redes en la salud mental, la exposición a contenidos nocivos y los riesgos vinculados al contacto con extraños.

La normativa comenzaría a aplicarse a partir de 2027 y convierte al Reino Unido en uno de los países con la legislación más estricta del mundo en materia de acceso de menores a redes sociales, siguiendo el camino iniciado por Australia y otras naciones que estudian medidas similares.