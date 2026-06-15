Rusia lanzó un feroz ataque sobre Ucrania: incendió una histórica catedral en Kiev y dejó al menos nueve muertos

Una nueva ofensiva masiva con misiles y drones impactó varias ciudades ucranianas. Entre los objetivos alcanzados estuvo la Catedral de la Dormición, uno de los símbolos religiosos más importantes de Kiev.

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La guerra entre Rusia y Ucrania volvió a escalar este lunes con una de las ofensivas más intensas de las últimas semanas. Un ataque masivo lanzado por las fuerzas rusas provocó incendios, destrucción y al menos nueve muertos en distintas regiones del país, además de causar graves daños en la histórica Catedral de la Dormición, ubicada en Kiev.

Según informaron las autoridades ucranianas, durante la noche fueron lanzados decenas de misiles y cientos de drones contra diferentes ciudades. En la capital, uno de los impactos provocó un incendio en el complejo monástico Kyiv-Pechersk Lavra, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, donde se encuentra la emblemática Catedral de la Dormición.

image Arde el tejado de la catedral de la Dormición en Kiev, 15 de junio de 2026 AP Photo

Las imágenes difundidas desde el lugar mostraron llamas en el techo del templo y a los equipos de emergencia trabajando durante horas para controlar el fuego. El ataque también dejó víctimas fatales en Kiev y numerosos heridos, además de cortes de energía que afectaron a miles de habitantes.

La ofensiva no se limitó a la capital. En Járkov, en el noreste del país, cinco rescatistas murieron cuando un segundo ataque alcanzó la zona mientras combatían un incendio originado por un bombardeo previo. También se reportaron víctimas y daños materiales en otras regiones ucranianas.