MAKERS. La empresa que acelera su producción para la minería y la industria

La empresa tecnológica sanjuanina Makers , fundada el 2 de febrero de 2021 por Matías Junco y Matías Lahoz , consolidó un profundo cambio estratégico al enfocar sus servicios de desarrollo de software a medida hacia los sectores de la minería y la industria .

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Ante las transformaciones del mercado económico, la firma reestructuró sus objetivos el año pasado para concentrar sus fuerzas en la matriz productiva local y en polos nacionales como, por ejemplo, Vaca Muerta . El eje central de esta evolución radica en la implementación de la inteligencia artificial de manera transversal en cada una de sus áreas operativas.

El uso de la IA en Makers comenzó con la aparición de ChatGPT , mutando desde la revisión minuciosa de los primeros códigos hasta la adopción total de modelos estables y funcionales actuales. Hoy en día, casi ningún desarrollador codifica de forma manual, sino que la tarea principal se centra en el diseño eficiente de instrucciones precisas o prompts . Esta optimización tecnológica permitió reducir los tiempos de desarrollo de soluciones complejas de un promedio de seis meses a tan solo 30 días , incrementando la productividad por seis y habilitando a los profesionales a liderar múltiples proyectos en simultáneo.

A nivel de gestión interna, la compañía automatizó por completo tareas administrativas repetitivas, como el procesamiento de facturas mediante canales de WhatsApp o correo electrónico, el cálculo de salarios y el control de sueldos en tiempo real. La proyección a futuro inmediato de Makers se enfoca en mantener la vanguardia mediante la investigación semanal de nuevos modelos para transformar definitivamente el paradigma de la informática y garantizar que toda la organización domine estas herramientas indispensables.

Respecto a la formación del personal, Junco promueve un perfil autodidacta a través de plataformas como ChatGPT, Claude o Gemini , descartando las capacitaciones tradicionales debido a la velocidad con la que los programas de estudio quedan obsoletos.

El directivo destacó que incorporar inteligencia artificial ya no es una opción, sino una ventaja fundamental para seguir siendo competitivos en un mercado globalizado que automatiza de forma irreversible las tareas rutinarias.

La cifra

2

Son las horas que dedica Junco todos los lunes a probar modelos de IA

El dato

La administración de la empresa está automatizada respecto de las facturas, pagos y cálculo de sueldos, todo a través de diferentes herramientas de IA que lo permiten.

“La ventaja de la Inteligencia Artificial es simplemente competir”

image Matías Junco / Socio de Makers

"La ventaja de la Inteligencia Artificial es simplemente competir", dijo el directivo de Makers, quien sostuvo que, en un contexto donde el uso de herramientas como la IA ya se encuentra generalizado, "las ventajas serán para los que mejor la utilicen".

La velocidad de los lanzamientos obliga a los profesionales a adoptar un perfil marcadamente autodidacta, “porque todo el tiempo van surgiendo cosas nuevas, herramientas nuevas para aplicarlas y actualizarse de forma constante”.

Asimismo, Junco destacó la profunda democratización que representa este avance. “Antes tenías que tener muchos recursos para poder acceder a una herramienta tan potente que te pudiera enseñar, capacitar, automatizar, hacerte más productivo”, explicó el gerente. Hoy, con la tecnología al alcance de la mano, la clave del éxito radica simplemente en saber aprovecharla.