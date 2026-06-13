ASERTO MARKETING. La agencia que impulsa el e-commerce y marcas en LinkedIn

La agencia de marketing digital Aserto Marketing y Branding , fundada hace una década por Matías Soria Batalla, Marcelo Andrada y Rosario Ahumada , transformó su operatividad mediante la incorporación de Inteligencia Artificial . La empresa se especializa en dos sectores de alta demanda: e-commerce (compra y venta de bienes y servicios a través de internet) y el posicionamiento personal en la red social profesional LinkedIn . Su enfoque diferencial radica en no limitarse a la prestación de un servicio básico, sino en involucrarse de manera integral en los procesos de venta y conectividad de cada uno de sus clientes.

MINEXUS. La transformación de los procesos operativos en las grandes industrias de la región

Aunque la firma registra antecedentes en el uso analítico de algoritmos en anuncios y posicionamiento web desde hace años, la adopción total y sistemática de la IA se consolidó con fuerza en 2025 . En la actualidad, herramientas como ChatGPT, Gemini y Claude constituyen la base operativa para acelerar procesos creativos de redacción, profundizar análisis comerciales e interpretar grandes volúmenes de datos. Asimismo, emplean plataformas específicas de generación de imágenes y videos que optimizan las respuestas diarias sin requerir costosas producciones tradicionales.

El beneficio principal de esta tecnología se evidencia en una reducción abismal de los tiempos de producción, permitiendo resolver en días tareas que antes demandaban semanas enteras . Esta optimización drástica disminuye costos y democratiza el mercado, otorgando a las empresas de menor escala la capacidad de competir de igual a igual con las grandes corporaciones en el entorno digital. El objetivo inmediato de la agencia se centra en un testeo constante y mes a mes de las nuevas herramientas disponibles para mantener la vanguardia en el soporte de campañas.

La capacitación en Aserto Marketing combina estructuras internas destinadas a estandarizar los procesos de trabajo y evitar la dependencia de fórmulas genéricas, con el estímulo del talento individual . Para la empresa, la formación requiere un hábito diario de aprendizaje autónomo de al menos una hora.

Soria Batalla concluyó que la clave del éxito radica en complementar la potencia de la herramienta con el criterio de la inteligencia humana, ya que solo el filtro crítico evita la uniformidad y asegura la obtención del mejor producto posible.

La cifra

10

Son los años que cumplió la empresa, cifra que demuestra que no se trata de una agencia improvisada con la ola de la inteligencia artificial, sino de una estructura consolidada.

El dato

A nivel de productividad combina el criterio humano con la IA para acortar procesos creativos y de análisis de datos, permitiendo resolverlos en un solo día o incluso en horas.

"Toda empresa tiene que incorporar la Inteligencia Artificial"

image Matías Soria Batalla / CEO de Aserto

Matías Soria Batalla aseguró que “toda empresa tiene que incorporar la Inteligencia Artificial, sin importar cuál sea el rubro al que se dedique”. Sin embargo, advirtió que “no es sumarlas por sumarlas”, de forma improvisada.

“Si voy a usar Inteligencia Artificial, tengo que identificar qué quiero mejorar”, explicó, remarcando la importancia de implementar los cambios a conciencia, para no dejar la organización “como un barco sin timón”. El verdadero valor, apuntó, surge cuando la herramienta se convierte en un hábito que atraviesa a todo el equipo de trabajo.

Finalmente, destacó que la tecnología optimiza la velocidad y destraba bloqueos creativos, permitiendo “avanzar mucho más rápido y dar mejores soluciones si hay un humano con criterio que lo esté gestionando”.