LAG ESPORTS. La compañía gaming que revoluciona eventos y marketing con IA

La empresa sanjuanina Lag Esports , fundada en 2020 por Ismael Mansur para profesionalizar el ecosistema gamer local , consolidó una fuerte evolución en su modelo de negocios. Actualmente, la firma se especializa en la organización de torneos de deportes electrónicos, producción de transmisiones por streaming y eventos generales . En paralelo, opera mediante Soluciones Digitales, una agencia de marketing estratégico orientada a resolver necesidades comerciales específicas de pequeñas, medianas y grandes empresas, con una cartera de clientes distribuida mayoritariamente fuera de la provincia.

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MINEXUS. La transformación de los procesos operativos en las grandes industrias de la región

El uso sistemático de la Inteligencia Artificial comenzó a implementarse con fuerza el año pasado, motivado por la necesidad de agilizar los flujos de trabajo en edición visual . El equipo utiliza de manera combinada plataformas como Perplexity, ChatGPT, Claude, ElevenLabs y los modelos de video Veo de Google . Estas herramientas actúan como una mente complementaria para acelerar la creación de plugins de imágenes (herramientas para gestionar, importar, optimizar o mostrar contenido visual automáticamente) configurar gráficos en Photoshop, agilizar la programación y automatizar tareas administrativas complejas, como la facturación masiva.

La incorporación tecnológica impactó de forma directa en la productividad, logrando una reducción drástica en los tiempos de entrega. La proyección inmediata de Lag Esports se enfoca en profundizar la aceleración de procesos organizacionales y comerciales , manteniendo siempre el control y criterio del factor humano para subsanar los errores de los modelos automatizados.

Respecto a la capacitación, tras concluir la formación del nuevo personal en las áreas de torneos y producción fotográfica, la firma dicta actualmente talleres semanales enfocados en venta estratégica. Aunque por el momento no brindan instrucción externa, Mansur proyecta diseñar capacitaciones abiertas junto al gobierno e instituciones privadas. El directivo aseveró que el dominio de la IA es una herramienta indispensable para el desarrollo productivo y laboral que permitirá al ecosistema de San Juan competir a nivel global.

Es la cantidad de servicios diferentes que ofrece la empresa, desde torneos de e-sports y streaming hasta desarrollo de videojuegos y marketing.

El dato

Contrario a lo que muchos podrían pensar de una empresa nacida de la comunidad gamer, el dato más disruptivo es que crean videojuegos a medida y entornos de realidad virtual para que grandes corporaciones capaciten a su personal.

"Con esto acelerás todo y potencia que el ecosistema pueda seguir creciendo"

image Ismael Mansur / Founder and CEO de Lag Esport

La incorporación de herramientas tecnológicas está redefiniendo las dinámicas laborales y la calidad de vida de los profesionales. Al respecto, Ismael Mansur, CEO de Lag Esports, destacó que “la ventaja es que uno ya no va a tener que estar tan pendiente de los procesos, sino directamente de los resultados. Con esto acelerás todo y potencia que el ecosistema pueda seguir creciendo”.

“Que la Inteligencia Artificial te ayude a resolver tus procesos te permite poder disfrutar de la vida, porque si no, sinceramente te volvés loco trabajando de esto”, explicó el referente. Además del beneficio humano, la optimización operativa se traduce en un incremento de la productividad corporativa.

Mansur apuntó que esta evolución, aplicada al contexto local de San Juan y su vinculación con sectores clave como la minería, es indispensable para “poder competir a nivel mundial”.