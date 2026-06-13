MINEXUS. La transformación de los procesos operativos en las grandes industrias de la región

Con una trayectoria que está por alcanzar los diez años desde su fundación, Minexus se posicionó como un referente en la creación de software como servicio para sectores de alta exigencia como la minería, la energía, el petróleo, el gas y la industria alimenticia.

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A través de su plataforma denominada Minexus CoDI , la firma permite digitalizar y automatizar tareas complejas que van desde la catalogación de materiales y los procesos de compra hasta el exhaustivo control de proveedores y contratistas . Esta infraestructura digital no solo asiste a corporaciones dentro del territorio nacional, sino que ha expandido su alcance hacia diversas operaciones distribuidas en toda Latinoamérica.

La evolución técnica de la compañía dio un salto significativo a partir de 2023, período en el cual el equipo especializado comenzó a experimentar de manera progresiva con herramientas de Inteligencia Artificial generativa. Lo que se inició como una exploración individual por parte de los programadores de la firma, se formalizó plenamente hacia este año, mediante la adquisición de licencias corporativas unificadas.

Este enfoque asegura que todo el personal comparta los mismos criterios tecnológicos para el desarrollo de sus tareas, permitiendo una interacción mucho más homogénea y eficiente con los sistemas de asistencia virtual que hoy forman parte de la rutina diaria.

En el ámbito corporativo, la IA interviene activamente en la revisión y el análisis documental automatizado, la prevalidación de datos específicos y la generación automática de reportes y resúmenes ejecutivos detallados. El impacto de estas herramientas es particularmente notorio en la optimización del tiempo de las reuniones internas, donde los sistemas automatizados se encargan de registrar las notas y confeccionar actas y documentos precisos que detallan los compromisos asumidos y los puntos de avance para los próximos encuentros.

La cifra

20

Son, aproximadamente, los clientes que tiene la empresa, contando grandes mineras y proveedoras del sector de toda la Latinoamérica que usan sus servicios.

El dato

Un asistente virtual procesa las reuniones internas y envía de forma automática un correo electrónico con los puntos de avance y los compromisos asumidos por cada integrante apenas termina el encuentro.

"La inteligencia artificial no viene a reemplazar a las personas"

image Julián Rojas / director de Minexus

La incorporación de tecnologías avanzadas en el sector socioproductivo plantea un escenario de transformación donde el factor humano se mantiene como el eje central de las decisiones. Julián Rojas, director de la firma sanjuanina Minexus, desmitificó los temores vinculados al desplazamiento laboral en las empresas modernas.

"Yo creo que como modo conclusión podemos decir que la inteligencia artificial no viene a reemplazar a las personas, sino viene a potenciarnos o darnos estas capacidades", afirmó el directivo.

Para Rojas, el procesamiento inteligente funciona en la práctica como un "superpoder" que agiliza tareas administrativas complejas que antes demandaban jornadas enteras de trabajo operativo. El valor diferencial radica en la interpretación de los datos para transformarlos en oportunidades de negocio eficientes. "Las empresas que aprendan a combinar el conocimiento humano con estas nuevas herramientas, serán los que lograrán mayores niveles de productividad, competitividad e innovación", concluyó.