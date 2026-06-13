CASETIC: el faro que guía a San Juan en la era de la Inteligencia Artificial

Desde su creación en 2008, CASETIC (Cámara Sanjuanina de Empresas de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) ha evolucionado junto al sector tecnológico provincial. Lo que comenzó como una entidad que nucleaba empresas TIC, hoy representa a las empresas de la Economía del Conocimiento de San Juan , un sector estratégico para el desarrollo económico y social del siglo XXI .

En la actualidad, CASETIC se ha consolidado como la institución referente del sector en la provincia , promoviendo la vinculación entre empresas, universidades, cámaras empresariales, colegios profesionales, organismos públicos y sectores productivos. Además, forma parte de la Red Federal de la Economía del Conocimiento, espacio que reúne a polos, clusters, cámaras y entidades de todo el país con el objetivo de impulsar políticas que fortalezcan el desarrollo federal de esta industria estratégica. Asimismo, integra el Consejo Regional de CESSI, la entidad que representa a la industria del software a nivel nacional.

La tecnología nunca fue tan importante como lo es hoy. Por ejemplo, en un contexto donde San Juan atraviesa una oportunidad histórica de crecimiento impulsada por la minería, CASETIC entiende el valor que las empresas de la Economía del Conocimiento pueden aportar a esta nueva etapa de desarrollo. La transformación digital, la inteligencia artificial, el análisis de datos, la automatización, la ciberseguridad y las plataformas de gestión ya forman parte de los desafíos cotidianos de la industria minera moderna. Nuestra provincia cuenta con empresas tecnológicas capaces de desarrollar soluciones innovadoras , mejorando la productividad, la seguridad, la trazabilidad y la toma de decisiones.

Estamos convencidos de que el futuro de San Juan no solo se construirá extrayendo recursos del suelo, sino también generando conocimiento, innovación y tecnología desde el talento de los sanjuaninos.

CASETIC y la Inteligencia Artificial

Hoy, frente al avance de la Inteligencia Artificial, CASETIC asume un nuevo desafío: convertirse en un faro que oriente a las empresas sanjuaninas en medio de un océano de cambios tecnológicos acelerados. La IA está modificando las reglas de juego en todos los sectores productivos. Desde la minería y la agroindustria hasta el comercio, la educación, la salud y los servicios, ninguna actividad económica permanecerá ajena a esta transformación.

La discusión ya no es si la Inteligencia Artificial llegará a nuestras organizaciones. La verdadera pregunta es qué tan preparados estamos para incorporarla y aprovechar su potencial. Las empresas que adopten estas herramientas podrán mejorar su productividad, optimizar procesos, tomar mejores decisiones y desarrollar nuevas ventajas competitivas. Aquellas que no lo hagan corren el riesgo de quedar rezagadas en un mercado cada vez más exigente y digitalizado.

La discusión ya no es si la Inteligencia Artificial llegará a nuestras organizaciones. La verdadera pregunta es qué tan preparados estamos para incorporarla y aprovechar su potencial La discusión ya no es si la Inteligencia Artificial llegará a nuestras organizaciones. La verdadera pregunta es qué tan preparados estamos para incorporarla y aprovechar su potencial

La historia económica demuestra que cada revolución tecnológica genera oportunidades para quienes se adaptan y desafíos para quienes permanecen inmóviles. La Inteligencia Artificial representa hoy ese punto de inflexión. No se trata de reemplazar personas, sino de potenciar capacidades humanas, automatizar tareas repetitivas y liberar tiempo para actividades de mayor valor agregado.

La misión: ayudar a generar soluciones

Desde CASETIC trabajamos para que San Juan no sea únicamente un consumidor de tecnología, sino también un generador de soluciones innovadoras. Nuestra provincia cuenta con empresas de base tecnológica, profesionales altamente capacitados y un ecosistema emprendedor que puede convertirse en motor del desarrollo de la Economía del Conocimiento.

En ese tren, articulamos también con el sector público entre ellos la Dirección de Economía del Conocimiento perteneciente a la Secretaría de Ciencia Tecnología e innovación.

casetic sentados CASETIC trabaja para acercar la IA tanto al sector privado como a organismos públicos

Por eso impulsamos espacios de capacitación, vinculación y difusión, acercando la Inteligencia Artificial a empresarios, profesionales, instituciones educativas y organismos públicos. Nuestro objetivo es que ninguna empresa sanjuanina quede al margen de esta transformación.

La IA no es una moda pasajera. Es la infraestructura sobre la cual se construirá gran parte de la economía de las próximas décadas. Subirse a este tren ya no es una opción estratégica, es una necesidad para seguir siendo competitivos.

La IA no es una moda pasajera. Es la infraestructura sobre la cual se construirá gran parte de la economía de las próximas décadas. Subirse a este tren ya no es una opción estratégica, es una necesidad para seguir siendo competitivos La IA no es una moda pasajera. Es la infraestructura sobre la cual se construirá gran parte de la economía de las próximas décadas. Subirse a este tren ya no es una opción estratégica, es una necesidad para seguir siendo competitivos

San Juan tiene el talento, la capacidad y la visión para liderar este proceso. Desde CASETIC seguiremos trabajando para iluminar ese camino, convencidos de que el conocimiento, la innovación y la tecnología son herramientas fundamentales para construir una provincia más desarrollada, más competitiva y con mayores oportunidades para todos.