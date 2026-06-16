    • 16 de junio de 2026 - 09:39

    Marcelo Orrego en la Casa Rosada: se reúne con Diego Santilli, ministro del Interior

    El jefe de la cartera política de Nación recibe al sanjuanino y a su par chaqueño y fueguino.

    &nbsp;Marcelo Orrego y Diego Santilli. Foto de archivo: Daniel Arias.-

     Marcelo Orrego y Diego Santilli. Foto de archivo: Daniel Arias.-

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Casa Rosada vuelve a convertirse en el epicentro de las negociaciones federales con la llegada del gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, quien este martes al mediodía mantendrá una reunión crucial con el ministro del Interior, Diego Santilli. El mandatario sanjuanino se suma así a una intensa ronda de consultas que el Ejecutivo nacional viene desplegando con las provincias, con el propósito firme de cosechar los avales necesarios para avanzar hacia una reconfiguración del sistema político con vistas a los comicios presidenciales de 2027.

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    El jefe de la cartera política nacional mantendrá una agenda compartida, ya que además del mandatario local, recibirá de forma separada a Leandro Zdero de Chaco y a Gustavo Melella de Tierra del Fuego.

    El eje central que une estas convocatorias es la ambiciosa reforma electoral que diseña el Gobierno central, cuyos puntos más sensibles contemplan el final de las elecciones PASO, un esquema diferente para el financiamiento de las fuerzas políticas y la vigencia de la norma de Ficha Limpia.

    El tratamiento de este paquete de leyes se da en un escenario complejo para el oficialismo por los frentes judiciales que comprometen al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, una debilidad que la oposición intenta capitalizar mediante el debate de una moción de censura. Conscientes del impacto que esto podría generar en el Congreso, desde el entorno presidencial buscan blindar la discusión de los cambios electorales para que la coyuntura no altere la búsqueda de los acuerdos.

    Con la presencia de Orrego en los despachos de Balcarce 50, la Nación busca dar continuidad a un esquema de diálogo que previamente incluyó a gobernadores de diversos signos políticos, como Raúl Jalil, Alberto Weretilneck, Rolando Figueroa, Gustavo Sáenz, Rogelio Frigerio y Osvaldo Jaldo, en un claro intento por asegurar una base parlamentaria sólida antes de que las iniciativas comiencen su debate formal.

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