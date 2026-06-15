Caucete se tiñe de celeste y blanco: el Parque Libertadores de América palpita la previa del debut mundialista

La fiebre mundialista ya se siente con fuerza en San Juan , y el departamento de Caucete no es la excepción. Este lunes 15 de junio, la comunidad local se vestirá con los colores de la patria para vivir una jornada histórica de unión, pasión y fervor futbolero.

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El epicentro del encuentro será el Parque Libertadores de América , que desde las 15,30 abrirá sus puertas para recibir a vecinos y visitantes en lo que promete ser la gran previa del debut de la Selección Argentina en el Mundial.

El Parque Libertadores de América será escenario de la previa del debut de la Scaloneta en el Mundial.

Bajo la premisa de que el Mundial se vive mejor cuando encuentra a los argentinos unidos, la iniciativa comunitaria busca concentrar toda la energía y el aliento local antes de que la Scaloneta ruede el balón por primera vez en el certamen internacional. Desde la organización invitaron a asistir con la camiseta puesta, banderas, gorros y todo el cotillón necesario para teñir el espacio público de celeste y blanco.

El evento fue pensado como un espacio de encuentro intergeneracional, ideal para disfrutar de la tarde de lunes al aire libre. Entre las principales atracciones, se destaca la Feria de Artesanos y Emprendedores , una oportunidad clave para que los trabajadores de la economía social del departamento exhiban y comercialicen sus productos, que van desde artesanías regionales hasta propuestas gastronómicas.

Para los más chicos, y los no tan chicos, la jornada incluirá actividades recreativas y un sector especialmente dedicado al intercambio de figuritas, el ritual clásico que une a coleccionistas de todas las edades en la búsqueda de completar el álbum del Mundial.

Música, ritmo y la foto más esperada

La animación musical de la tarde estará a cargo del reconocido DJ Maxi Flores, quien le pondrá ritmo a la previa con un set pensado para hacer bailar y mantener las expectativas en lo más alto.

Sin embargo, uno de los mayores atractivos que promete capturar la atención de todos los presentes será el sector fotográfico. Grandes y chicos tendrán la oportunidad única de sacarse una foto con la réplica de la Copa, inmortalizando el deseo y la ilusión de todo un país que sueña con repetir la gloria ecuménica.

Caucete late celeste y blanco

Las autoridades locales y los organizadores recalcaron la importancia de generar estos espacios de contención y celebración colectiva. El fútbol, más que un deporte, se consolida como un factor de cohesión social que, al menos por unas semanas, unifica las emociones de la provincia.

La cita está programada, las expectativas son altas y el Parque Libertadores de América ya está listo. Este lunes, Caucete demuestra que su corazón también late con fuerza por la Selección Argentina.