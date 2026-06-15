Mucho frío y cielo nublado, el pronóstico del tiempo en San Juan para este lunes 15 de junio

El frío seguirá marcando el inicio de la semana en San Juan. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes 15 de junio se presentará con temperaturas muy bajas durante las primeras horas del día y condiciones estables, sin probabilidades de lluvia.

La jornada comenzará con una temperatura mínima de 0°C y presencia de neblina durante la mañana, una situación que podría reducir la visibilidad en algunos sectores de la provincia, especialmente en rutas y zonas alejadas del Gran San Juan. Con el correr de las horas, el cielo pasará a estar mayormente nublado, tanto en la tarde como en la noche.

La temperatura máxima alcanzará los 14°C en horas de la tarde, acompañada por viento del sector norte con velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. Durante la mañana y la noche, el viento será leve y predominante del sudoeste. De acuerdo con el pronóstico extendido, las condiciones se mantendrán relativamente estables durante los próximos días, con mañanas muy frías y máximas que oscilarán entre los 13°C y 17°C.

El pronóstico del tiempo en San Juan: smn 15062026 Pronóstico del tiempo en San Juan lunes 15 de junio de 2026. Clima de San Juan

El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.