    • 12 de junio de 2026 - 09:22

    Iba con su hijo de 9 años en bicicleta, fueron embestidos por una camioneta y la madre terminó en el hospital

    El hecho se registró en la intersección de Avenida de los Ríos y calle Catamarca.

    Choque en Caucete.

    Choque en Caucete.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un grave accidente de tránsito ocurrido en Caucete generó preocupación durante la tarde de este jueves, cuando una ciclista resultó con heridas de consideración tras ser atropellada por una camioneta en una esquina del departamento.

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    El hecho se registró en la intersección de Avenida de los Ríos y calle Catamarca. De acuerdo con las primeras informaciones, una mujer se desplazaba en bicicleta acompañada por un menor de edad cuando, por motivos que son investigados, fue impactada por una camioneta.

    Como consecuencia del fuerte choque, la ciclista terminó debajo del vehículo y perdió el conocimiento, lo que motivó la inmediata intervención de personal policial y de emergencias médicas. Testigos que se encontraban en la zona alertaron a las autoridades y colaboraron hasta la llegada de una ambulancia. La mujer fue asistida en el lugar y luego trasladada de urgencia al Hospital César Aguilar para una evaluación más completa.

    El niño que la acompañaba no habría sufrido lesiones de gravedad, aunque también recibió asistencia preventiva tras el episodio. Las imágenes posteriores al accidente mostraban la bicicleta atrapada bajo la parte delantera de la camioneta, reflejando la violencia del impacto.

    En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de la UFI Delitos Especiales, que llevó adelante las pericias correspondientes para determinar cómo se produjo el siniestro y establecer eventuales responsabilidades.

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