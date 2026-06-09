Un apostador ganó $22,5 millones en La Max y buscan al afortunado que jugó en una histórica agencia de Caucete

El premio salió en el sorteo del lunes y fue vendido en la tradicional agencia "La Fama", ubicada en el ingreso a Caucete.

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La suerte volvió a sonreír en Caucete. El sorteo del lunes de Quiniela Max dejó un ganador de $22.500.000, aunque hasta el momento nadie se presentó a reclamar el premio.

El ticket ganador fue vendido en "La Fama", la histórica agencia de quiniela de don Mateo Sirerol, ubicada en la esquina de Diagonal Sarmiento y Paula Albarracín, uno de los puntos más transitados de acceso al departamento. Por eso, las especulaciones son muchas: el afortunado podría ser un vecino de Caucete o incluso alguna persona de departamentos cercanos que pasó por el lugar y realizó su apuesta.

La Max es una modalidad en la que los números pueden ser elegidos por el apostador o asignados de manera aleatoria por el sistema. En esta oportunidad, la combinación resultó ganadora y convirtió a una persona en multimillonaria de la noche a la mañana.

Desde la agencia esperan que el ganador aparezca para cobrar el premio, que se suma a una larga lista de premios importantes entregados por "La Fama" a lo largo de sus más de tres décadas de trayectoria.

De acuerdo con la normativa vigente, el apostador tiene 40 días corridos para reclamar el dinero en la misma agencia donde realizó la jugada. Si transcurrido ese plazo no se presenta, el premio prescribe y ya no podrá ser cobrado.