Cáritas Cristo Rey: con juegos y atención médica gratis se realizó otra edición de la 'Fiesta de la Caridad'

En el marco de la Colecta Anual de Cáritas 2026, Cáritas Cristo Rey celebró con gran alegría y participación comunitaria la sexta edición de la tradicional “Fiesta de la Caridad”, desarrollada en la Plazoleta Cristo Rey, en Caucete . Hubo desde juegos y sorteos hasta atención médica gratuita.

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La jornada reunió a voluntarios, familias y vecinos en un clima de solidaridad, encuentro y esperanza, en consonancia con el lema que acompaña este año a Cáritas: “70 años alentando la esperanza”.

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue la participación del proyecto Carelli Clinic, representado por el doctor Gerardo Carelli, especialista en diabetología, y los pediatras doctor Mauro Carelli y doctora Antonella Hidalgo, quienes brindaron atención médica gratuita y solidaria durante toda la actividad.

Hubo atención pediátrica gratuita durante el desarrollo de la 'Fiesta de la caridad' organizada por Cáritas Caucete.

En el área de pediatría fueron atendidos alrededor de 60 niños, mientras que en el consultorio de diabetología recibieron asistencia cerca de 30 pacientes. Desde Cáritas destacaron el compromiso y la generosidad de estos profesionales de la salud, quienes decidieron acompañar esta propuesta solidaria y ponerse al servicio de quienes más lo necesitan.

Entretenimiento para toda la comunidad de Caucete

Además de la atención médica, la jornada contó con sorteos, un almuerzo compartido junto a los voluntarios, la presencia de la tradicional feria solidaria y espacios recreativos para los más pequeños, quienes disfrutaron de castillos inflables y distintas actividades pensadas especialmente para ellos.

El cierre de la fiesta se realizó con importantes sorteos gracias al acompañamiento y colaboración de distintos comercios del departamento de Caucete, que una vez más se sumaron a esta cruzada solidaria.

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La directora de Cáritas Cristo Rey, Ivana Díaz, expresó su alegría y agradecimiento por la gran convocatoria y por el espíritu solidario vivido durante toda la jornada:

“Fue una jornada llena de emoción, alegría, solidaridad y generosidad. Queremos agradecer profundamente a cada voluntario, a los comercios que colaboraron y especialmente a los profesionales médicos que se hicieron presentes para servir con tanta entrega”.

Asimismo, desde la institución manifestaron con satisfacción que estos profesionales de la salud también expresaron su interés en incorporarse al Policlínico Solidario de Cáritas Cristo Rey, fortaleciendo así este importante servicio comunitario que se brinda en el departamento.

Una vez más, la comunidad de Caucete respondió con compromiso y cercanía, reafirmando que la caridad y la esperanza siguen siendo pilares fundamentales para construir una sociedad más humana y fraterna.