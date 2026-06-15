Gloria Casta y la habilitad de potenciar la magia de las plantas con saberes heredados de familia

Siempre con una sonrisa sincera y una escucha atenta, la presencia de Gloria Casta en distintas ferias de San Juan no pasa desapercibida. Su puesto, cargado de infinidades de productos, aromas y naturaleza, atrae cual imán. La pandemia marcó un antes y un después en su vida, dando origen a su emprendimiento “Verde Jarilla” .

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Como les sucedió a muchas personas a lo largo y ancho de todo el mundo, el aislamiento por el Covid-19 dejó a Gloria sin un trabajo y un ingreso. Varias ideas y proyectos comenzaron a rondar entonces por su cabeza, hasta que se dio cuenta que tenía sus plantas. Si bien ya había elaborado esencias y distintos productos a bases de hojas, raíces y flores, se dio cuenta que podía darle otra estructura y que fuera parte de su emprendimiento.

“Me fui dejando guiar. Mi conocimiento es folclórico. Viene de mis ancestros, de mi familia, de mi padre el conocimiento, de mi madre el amor por las plantas”, comenta en diálogo con DIARIO DE CUYO.

Verde Jarilla era el nombre del dúo que tenía Gloria con una amiga, con quien hacia música en medios de transporte como en la vía pública. Cuando inició con el emprendimiento, el nombre ya la acompañaba y no dudo en mantenerlo vigente.

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Del monte a la preparación, el destaque de Verde Jarilla

Uno de los rasgos que distingue al emprendimiento de Gloria es el origen de las plantas. Gran parte de las especies utilizadas son cultivadas por ella misma o por su compañero en Astica. Allí cosecha hierbas y flores que luego transforma en preparados medicinales.

"Las personas tienen la certeza de que todo es orgánico. Nada tiene venenos ni químicos", explica.

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Con esas plantas produce sahumos, pomadas para dolores musculares, artritis, artrosis, ciática, várices y tendinitis. También elabora tinturas madre, aceites y productos para el cuidado de la piel.

En los últimos tiempos, además, se sumó una nueva integrante al proyecto: su hija. Juntas comenzaron a fabricar jabones medicinales elaborados con aceites y extractos obtenidos de plantas cultivadas de manera natural.

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Cada recolección es especial. El volver al monte le permite a Gloria conectar con algo más profundo que luego traslada a sus productos. "Ahí aparece mi mujer salvaje", dice entre risas.

Quizás por eso quienes conocen su historia coinciden en que Verde Jarilla no nació solamente como una actividad económica. Es también una forma de honrar la memoria familiar, recuperar saberes ancestrales, poner en valor las riquezas de nuestra tierra y construir vínculos, siendo una oportunidad para acompañar a otros desde el cariño, la escucha y el poder que todavía conservan las plantas.

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Dónde encontrar los productos de Verde Jarilla, de Gloria Casta

La participación de Gloria es activa en cada una de las Ferias Agroproductivas que organiza el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, sea en la Plaza Seca del Centro Cívico como en el Paseo de las Palmeras, en el Parque de Mayo.

También se pueden conocer cada uno de los productos que elabora como realizar distintos encargues por las redes sociales del emprendimiento @verde_jarilla.