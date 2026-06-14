Franco Suárez y el arte de conquistar paladares con propuestas dulces y originales

Su presencia destaca del entorno porque con un semblante amable a cada persona que se acerca a su puesto Franco Suárez le ofrece probar sus productos. Sabe que de esa manera puede encantar el paladar de los sanjuaninos y así sumar más clientes a su emprendimiento de alfajores artesanales. Con 31 años, encontró en la dulzura de la pastelería una pasión que se convirtió en un negocio en potencia.

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Cuando tenía unos 20 años comenzó a incursionar en la cocina, puntualmente en recetas que destacan por su dulzura, pero en ese entonces jamás lo pensó como un negocio. Con el paso del tiempo se topó con un curso donde enseñaban a hacer alfajores y descubrió no solo que le apasionaba elaborarlos, sino que a la gente que los probaba le encantaba al punto de repetir. “Los ofrecí una vez en el trabajo que tenía y los vendí a todos”, comenta aun con cierto asombro en la experiencia.

Así, la idea de iniciar con su propio negocio comenzó a rondar por su cabeza, volcándose a la venta hace poco más de un año.

Los alfajores fueron la punta de lanza y para seguir creciendo, innovando y sumando productos a su emprendimiento. En la actualidad ofrece una gran variedad de opciones, entre los que destacan Lemon Pie, cuadraditos de ricota y chocolate, brownie con nueces, lunettes de frutos rojos, tarta invertida de manzana, la tradicional pastaflora, budines, tornas heladas, postres y hasta arroz con leche.

El camino recorrido hasta el momento no estuvo exento de desafíos. Conseguir la maquinaria adecuada, encontrar proveedores confiables y capacitarse fueron algunos de los primeros pasos. "Todo es rico, pero el desafío es lograr exactamente el producto que uno imagina: la textura de la galleta, el relleno, la conservación. Eso es algo que sigo perfeccionando todos los días", explica.

Actualmente trabaja solo y cada producto pasa por sus manos desde el inicio hasta el final del proceso. La elaboración de una tanda de cien alfajores puede demandarle entre dos y tres días de trabajo, incluyendo la preparación de la masa, el horneado, el relleno, el baño de chocolate, el empaquetado y el etiquetado.

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Más allá de las ventas, su historia refleja el recorrido de quienes transforman una pasión en un oficio, apostando al trabajo artesanal y a la mejora constante para ofrecer productos con identidad propia, manteniendo el ritmo a pesar de las adversidades que se puedan presentar.

Dónde encontrar sus productos de Franco Suárez

Los alfajores, turrones y otras dulzuras pueden encontrarse a través de su cuenta de Instagram @francopasteleria720. Allí se puede no solo ver el catálogo de productos sino también realizar distintos pedidos.

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Además, cuenta con un punto de venta en su domicilio, ubicado en el barrio CGT, en la zona de las calles Oro y Necochea, donde también ofrece pastafrolas, panificados y otras propuestas de elaboración casera.