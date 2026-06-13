Nelson Castro sobre el periodismo: "Es un instrumento fundamental para hacer a las sociedades democráticas más plurales y transparentes"

Este sábado 13 de junio llegó hasta San Juan el reconocido periodista Nelson Castro , quien estuvo al frente de una charla con gran contenido político, contexto internacional y periodístico. La conferencia, que se realizó en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, y contó con la organización de Rock and Play, pasó por distintos temas. En la previa, Castro tuvo un breve mano a mano con la prensa presente, entre ellos DIARIO DE CUYO.

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La guerra y el desafío de comunicar, desde la mirada de Nelson Castro, un análisis en suelo sanjuanino

En un contexto internacional atravesado por guerras e incertidumbre geopolítica, el periodista y médico sostuvo que la sociedad en su conjunto enfrenta una profunda crisis de liderazgo. Sobre este aspecto detalló: “El mundo tiene un problema, la falta de liderazgo. Hoy representa un obstáculo para que los conflictos terminen como tienen que finalizar. Tal vez hoy parece imposible que ocurra, que es con una negociación, con el dialogo político. Hoy no hay quien tenga ese liderazgo y por eso tenemos conflictos que comienzan y nunca sabe nadie cuando van a terminar y cuáles son los objetivos de esos conflictos” .

Si bien el análisis lo realizó en base a lo que sucede actualmente en Medio Oriente como en los enfrentamientos entre Rusia y Ucrania destacó que, pese a la distancia, estos conflictos terminan impactando a la humanidad en su totalidad.

Tras la consulta realizada por este medio, Castro puso el foco en la función que cumple el periodismo dentro de las sociedades democráticas y destacó la importancia de la tarea informativa en tiempos de alta polarización política.

"El periodismo está cumpliendo el rol que siempre tenemos los periodistas, con los errores y con las cosas que siempre hay que corregir. Es un instrumento fundamental para hacer a las sociedades democráticas más plurales y transparentes" , sostuvo.

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Esa función de control y observación genera incomodidad en los distintos espacios de poder, independientemente de su orientación ideológica, de acuerdo con lo observado por Castro. "Siempre molesta al poder, sea cual fuere la ideología. Es lo que vemos con actitudes de intolerancia que son lamentables, tanto en este gobierno como ocurrió con otros anteriormente", expresó.

El “Síndrome de Hubris”

El "Síndrome de Hubris", es un trastorno de la personalidad adquirido, asociado al ejercicio prolongado del poder. Este fenómeno lleva a quienes lo detentan a perder contacto con la realidad y a rechazar opiniones diferentes.

En ese contexto, Castro ha hecho referencia al concepto en más de una oportunidad al analizar el poder en la política y otros aspectos, y su visita por San Juan no fue la excepción.

"Existe mucho en el poder argentino y en el mundo. No solamente en el poder político, sino también en el empresarial y en otros espacios", indicó. A su entender, el principal peligro del síndrome es que limita la capacidad de escuchar y dificulta la posibilidad de corregir errores.

"Es un verdadero problema porque le quita al poder la posibilidad de abrirse a escuchar otras opiniones y tener un contacto mayor con la realidad. Y es justamente ese contacto con la realidad lo que permite corregir, darse cuenta de que algo está saliendo mal y modificar el rumbo", concluyó.