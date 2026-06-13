Del ring a la solidaridad: la acción de Boxing San Juan para llegar con comida caliente a personas en situación de calle

Cuando el frío azota la solidaridad florece en San Juan. Hay varios grupos que hacen una infinidad de acciones con el propósito de ayudar a quienes más tienen y acompañan en momentos complejos. Los integrantes de Boxing San Juan saben lo difícil que pueden ser algunas realidades y es por eso vienen realizando distintas acciones, la próxima a concretarse este sábado 13 de junio.

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Fabricio Valenzuela es el presidente del club y en primera persona experimentó lo que es ser victima del consumo problemático. La terapia, asistencia y el boxeo lo sacaron de las calles y entendiendo lo que provoca, decidió abrir un espacio donde el deporte la excusa para la contención de jóvenes y adultos con problemas de consumo, ansiedad y otras dificultades vinculadas a la salud mental.

Desde hace tres años colaboran con el grupo “Pan de Vida” , para llegar con alimento a personas en situación de calle, pero este año decidieron dar un paso más, aumentando la apuesta, reflejada en las voluntades de cada uno de los integrantes del club. Fue así que este año decidieron encarar las acciones solidarias, acompañando a personas en situación de calle con un plato de comida caliente durante las noches heladas de San Juan.

“Se cocina para unas 60 a 80 personas. El menú de este sábado es poroto y vamos consiguiendo los ingredientes por medio de donaciones como entre nosotros, que juntamos dinero para comprar la carne o el pan” , comentó Valenzuela en diálogo con DIARIO DE CUYO.

Los miembros del club, que funciona en las instalaciones del Club Clon Junior, en Capital, se reúne alrededor de las 19 horas para comenzar con la cocción y sobre las 21:30 emprenden viaje cargados con ollas de sabor y contención hasta la esquina de Caseros y Estados Unidos, en inmediaciones de la terminal de ómnibus. “Los chicos del club comparten con otras personas, comemos con ellos, conversamos, nos cuentan sus realidades que muchas veces son muy duras, ya que están en la calle. Nos cuentan cómo duermen, cómo pasan frio. Ser escuchados para ellos les sirve, incluso mucho más que el alimento”, reflexiona Valenzuela.

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Las horas entre comida y charlas suelen pasar casi sin percibirse, estableciéndose un vínculo entre el club y las personas que acuden por una vianda y una escucha atenta. Para Valenzuela no solo es gratificante poder ayudar a quienes más lo necesitan sin pedir nada a cambio, sino que además ayuda a muchos de los chicos del club que se encuentran en distintos tratamientos por consumos problemáticos o atravesando situaciones complejas de vida.

La intención es poder continuar con el accionar al menos sábado por medio, mientras continúan colaborando con Pan de Vida cada viernes, al menos hasta que las bajas temperaturas cedan y las noches dejen de ser tan crudas en San Juan.

“Es hermoso esto, porque a veces hay mucha gente que dice que no tiene, pero demostramos que la gente puede colaborar incluso con nada, estando y acompañando”, finaliza el presidente de Boxing San Juan.

Usando la solidaridad como terapia, cada accionar forma parte del proceso de recuperación. Ya sea durante los entrenamientos, sobre el ring o en la calle, comiendo par a par con alguien que no tienen las mismas posibilidades, por distintos motivos.

Cómo colaborar con Boxing San Juan

La cocina solidaria del club de boxeo se renueva semana a semana. Previo a cada acción comparten en su cuenta de Instagram @boxingsanjuan cuál es el menú a cocinar y los ingredientes que necesitan.

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Quienes deseen sumarse a la iniciativa solidaria, ya sea con donaciones o aportes económicos, pueden hacer comunicándose con Valenzuela al 2645044921, o transfiriendo al alias de Mercado Pago Boxingsanjuan.