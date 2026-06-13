La guerra y el desafío de comunicar, desde la mirada de Nelson Castro, un análisis en suelo sanjuanino

La mañana del sábado 13 de junio hubo un intenso movimiento en las instalaciones del Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCE) debido a la presencia del reconocido periodista, médico y corresponsal de guerra Nelson Castro , quien llegó hasta San Juan para encabezar una conferencia denominada “Geopolítica en tiempos de guerra. Implicaciones para la economía global y local”. En su alocución inicial hizo mención de su tarea en el frente, donde estuvo en más de una oportunidad. Los desafíos, las realidades y la comunicación, como ejes de la charla.

San Juan celebró sus 464 años con un emotivo homenaje a su historia y una mirada puesta en el futuro

Nelson Castro sobre el periodismo: "Es un instrumento fundamental para hacer a las sociedades democráticas más plurales y transparentes"

El evento, que contó con la organización de Rock and Play, tuvo un gran marco de público. Empresarios, periodistas, estudiantes de distintas carreras como también público en general que se enteró de la propuesta se acercó para escuchar al reconocido comunicador. Minutos antes de las 12 su presencia en el auditorio del CPCE se llevó todos los aplausos y en medio de un silencio respetuoso Castro inició la charla poniendo el foco en la guerra y lo que ello implica, siendo un experimentador conocedor en la materia.

“Hay que tener conocimiento del lugar donde vamos a ir, tener conocimiento no solamente de lo que está pasando específicamente, lo que vamos a cubrir, sino también de aspectos culturales que son muy importantes para entender” , comenzó a describir. Entender la idiosincrasia de los lugares visitados es un elemento crítico y complejo que permite dimensionar la profundidad de los conflictos, especialmente en regiones como Medio Oriente, donde las raíces culturales son milenarias y difíciles de modificar mediante simples cambios políticos.

A partir de sus experiencias en territorios atravesados por la violencia, Castro afirmó que una de las enseñanzas más profundas de la guerra es valorar la paz. "La experiencia de la guerra permite reconfirmar lo afortunados que somos en Argentina", sostuvo.

En ese sentido, destacó la convivencia social que existe en el país y la ausencia de conflictos interreligiosos o interculturales de gran magnitud.

Estas coberturas sirven como una "moraleja" para valorar contextos de convivencia y tolerancia, donde el nivel de integración cultural y social permite una vida libre de los conflictos interreligiosos o interculturales que asolan a otras partes del mundo.

image

El enfoque humano frente al reporte de guerra

Una de las premisas fundamentales de la cobertura moderna es no presentar la guerra únicamente como una sucesión de noticias militares. El valor del testimonio periodístico radica en permitir que el público vea y escuche lo que le sucede a la gente común en su cotidianidad.

En los escenarios bélicos actuales, el campo de batalla es fundamentalmente civil, donde los cronistas se encuentran con:

La domesticidad interrumpida: “Hay destrucción de lugares civiles, edificios. Entonces cuando uno llega al lugar donde ocurrió un ataque tiene la noción que a mí me impacta mucho siempre, de saber en qué momento de la vida de esas personas ocurrió el ataque”, destacó Castro.

“Hay destrucción de lugares civiles, edificios. Entonces cuando uno llega al lugar donde ocurrió un ataque tiene la noción que a mí me impacta mucho siempre, de saber en qué momento de la vida de esas personas ocurrió el ataque”, destacó Castro. La pérdida de la memoria: Sobre este aspecto, dijo: “Otro elemento que uno ve en la destrucción de la guerra es que muchas veces se lleva vidas, pero cuando no se lleva vidas puede que se lleve la memoria de historia de una familia”.

Sobre este aspecto, dijo: “Otro elemento que uno ve en la destrucción de la guerra es que muchas veces se lleva vidas, pero cuando no se lleva vidas puede que se lleve la memoria de historia de una familia”. Situación de peligro permanente: Para Castro, el tercer elemento que se aprende en una cobertura es la situación de peligro. “Uno está caminando por la calle y no sabe que, en ese momento, en ese lugar puede estar cayendo una bomba. Es un momento que te cambia la vida, que te genera toda una situación de inseguridad fenomenal. Y entonces eso permite valorar lo que tenemos en la cadena de valores”, dijo.

image

Un mundo con líderes que inician guerras, pero no las terminan

Durante la conferencia, Castro también alertó sobre la ausencia de liderazgos internacionales capaces de conducir procesos de paz. A su criterio, los organismos multilaterales han perdido influencia y actualmente no existen referentes con la autoridad suficiente para detener los conflictos.

"Hoy tenemos líderes capaces de iniciar guerras, pero no de terminarlas", afirmó.

Como ejemplo mencionó las prolongadas guerras en Ucrania y Medio Oriente, que comenzaron con objetivos aparentemente claros pero que se extendieron en el tiempo sin una resolución visible. "Nadie sabe cómo van a terminar estos conflictos. Lo único seguro es que quien pierde siempre es la gente", remarcó.

image

El rol del periodismo en las zonas de conflicto

Desde su profesión y su experiencia, Castro no pudo evitar analizar los conflictos bélicos desde la mirada del periodista. Según explicó, el verdadero desafío consiste en mostrar cómo impactan esos acontecimientos en la vida cotidiana de las personas.

"No se trata de contar la guerra como una sucesión de noticias militares, sino de mostrar lo que le pasa a la gente todos los días", señaló. Allí radica el valor de las coberturas en terreno: acercar al público historias humanas que permitan comprender el verdadero costo de los conflictos.

"Cuando la guerra se observa desde el impacto humano y no solamente desde la política, todos nos sentimos conmovidos porque afecta elementos esenciales de la vida de cualquier persona", concluyó.

La conferencia, que se extendió hasta pasadas las 13 horas, tras una instrucción de Castro pasó por distintas preguntas realizadas por el auditorio, desde el análisis global de los conflictos, su experiencia como médico estando en una cobertura de guerra, el avance de la tecnología y el rol de los medios de comunicación entre otros temas.