    • 13 de junio de 2026 - 13:23

    San Juan celebró sus 464 años con un emotivo homenaje a su historia y una mirada puesta en el futuro

    Autoridades provinciales y municipales participaron del acto realizado en la plaza Juan Jufré, donde se recordó la fundación de la provincia y se destacó el legado de generaciones de sanjuaninos que hicieron crecer a San Juan en medio del desierto.

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    La provincia conmemoró un nuevo aniversario de su fundación con un acto realizado en la plaza Juan Jufré, lugar que marca el origen histórico de la ciudad. Autoridades provinciales y municipales participaron de la tradicional ofrenda de laureles y renovaron el compromiso de seguir construyendo el San Juan del futuro.

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    El vicegobernador Fabián Martín, la intendente de Capital, Susana Laciar, la ministra de Gobierno, Laura Palma, junto a representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, encabezaron la ceremonia que recordó los 464 años de una provincia que nació del desafío de desarrollarse en medio del desierto y que hoy continúa creciendo a partir del trabajo de su gente.

    Las actividades comenzaron con el izamiento de las banderas nacional y provincial, seguido por la colocación de la tradicional ofrenda de laureles en homenaje al capitán Juan Jufré, fundador de San Juan.

    Durante el acto, las autoridades destacaron el valor histórico de la fundación y el esfuerzo de generaciones de sanjuaninos que transformaron un territorio adverso en una provincia dinámica, productiva y con una fuerte identidad.

    A 464 años de aquel acontecimiento fundacional, San Juan reafirma su vocación de crecimiento y desarrollo, apostando a la modernización, la planificación y la construcción de oportunidades para las próximas generaciones.

    La conmemoración fue también una oportunidad para reconocer la historia compartida que une a los sanjuaninos y para renovar el compromiso de seguir construyendo una provincia que preserve sus raíces mientras avanza con una visión de largo plazo.

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