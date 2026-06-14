Impulsan una iniciativa para regular por ley la labor de los DAI y garantizar su inclusión en la educación de San Juan

Todos los años es una situación que se reitera y que las DAI (Docentes Auxiliares Integradoras) conocen bien. Las dificultades que atraviesan diariamente dieron origen a una nueva iniciativa legislativa que busca otorgarles un marco normativo específico y reconocer formalmente su rol dentro del sistema educativo de San Juan, situación que hoy no se da.

El proyecto es impulsado por Carlos Bianchi, quien fue estudiante de Ciencias Políticas, y durante el año pasado decidió involucrarse en la problemática luego de conocer de cerca la realidad que enfrentan las profesionales que acompañan los procesos de inclusión escolar de niños y adolescentes con discapacidad.

Según explicó, la propuesta surgió tras advertir las trabas burocráticas que existen para incorporar una DAI al ámbito educativo y las dificultades que enfrentan para acceder al cobro de sus prestaciones, entre otros inconvenientes. "Vi esa problemática y me puse a elaborar un proyecto para generar un marco normativo en el que se las reconozca como parte del sistema educativo local" , señaló Bianchi.

La iniciativa se encuentra actualmente en etapa de anteproyecto y ya transita su sexta versión, enriquecida con aportes de distintas DAI que han tomado contacto con el texto. El documento comenzó a circular entre las trabajadoras del sector y fue presentado públicamente el pasado 3 de junio.

El objetivo central es que la discusión llegue a la Cámara de Diputados y derive en una política pública que contemple las necesidades de las profesionales y de los estudiantes que requieren acompañamiento especializado.

"Queremos que las DAI no queden excluidas de la comunidad educativa y que exista una política pública sobre su trabajo", sostuvo el impulsor. Mientras tanto, el grupo promotor inició una campaña de recolección de firmas tanto en formato digital como presencial. También enviaron el anteproyecto a todos los diputados provinciales con la intención de generar instancias de diálogo y trabajo legislativo, aunque hasta el momento no han recibido respuestas.

El formulario para adherir a la propuesta se puede encontrar en el siguiente link https://c.org/HwGjz7H5GV

Las claves del anteproyecto de ley para regular las DAI

La propuesta legislativa contempla una serie de cambios estructurales destinados a regular la actividad de las DAI y fortalecer la educación inclusiva en las aulas locales.

Entre los principales puntos se destacan:

Reconocimiento legal de las DAI como integrantes del sistema educativo provincial.

Creación de un Estatuto DAI, que establezca derechos, obligaciones y condiciones laborales específicas.

Conformación de un padrón provincial de profesionales habilitadas para desempeñar la función.

Formalización de la carrera DAI, otorgándole un marco regulatorio propio.

Implementación de un Sistema Provincial de Educación Inclusiva, inspirado en experiencias internacionales, especialmente en el modelo finlandés.

Debate sobre la carga horaria y cantidad de estudiantes asignados a cada profesional.

Identificación y abordaje de barreras para el aprendizaje, con mecanismos institucionales para su resolución.

Regulación de los procedimientos de acceso a una DAI, simplificando trámites y reduciendo la burocracia.

Creación de criterios unificados vinculados al Certificado Único de Discapacidad (CUD) para determinar la necesidad de acompañamiento individual.

Bianchi remarcó que el espíritu del proyecto es generar herramientas que permitan mejorar la inclusión educativa y brindar respuestas concretas a una problemática que, según sostiene, lleva años sin una regulación específica.

La realidad actual de las DAI en San Juan

Las Docentes Auxiliares Integradoras cumplen un rol fundamental en la inclusión escolar de estudiantes con distintas discapacidades y patologías, ya que acompañan sus trayectorias educativas dentro de las instituciones que no exclusivas de la educación especial, articulando acciones con docentes, directivos, familias y equipos terapéuticos.

Sin embargo, quienes desarrollan esta tarea suelen enfrentar diversos obstáculos administrativos y laborales. Entre ellos aparecen las demoras en los procesos de autorización y contratación, dificultades para acceder al cobro de las prestaciones, baja cobertura de parte de las obras sociales, falta de reconocimiento institucional y ausencia de una normativa provincial que establezca claramente sus funciones y condiciones de trabajo.

En este contexto, el anteproyecto busca abrir un debate sobre la educación inclusiva en San Juan y avanzar hacia un esquema que otorgue previsibilidad, reconocimiento y mejores condiciones para quienes desempeñan esta tarea, al tiempo que garantice el derecho a la educación de los estudiantes que necesitan apoyos específicos dentro de las aulas.