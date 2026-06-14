Inédito: San Juan aplica gratis a bebés y niños  un anticuerpo casi inmediato contra virus respiratorios

En un hecho inédito para la salud pública, San Juan inició la aplicación gratuita de un tratamiento de última generación destinado a bebés y niños de alta vulnerabilidad. Se trata del Nirsevimab , un anticuerpo monoclonal que brinda protección directa e inmediata contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) , el principal causante de la bronquiolitis y la neumonía durante los meses invernales.

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Esta estrategia inédita busca proteger a los lactantes más vulnerables en pleno pico de circulación del Virus Sincicial Respiratorio (VSR) y evitar internaciones por bronquiolitis y neumonía.

A través de una gestión del Ministerio de Salud, coordinada por la Dirección de Materno Infancia, a cargo de Verónica Zapata, y la División de Perinatología, liderada por Pamela Femenia; la provincia concretó la compra de más de 200 dosis de este insumo de alto costo. De esta manera, San Juan se posiciona a la vanguardia a nivel nacional, ampliando la cobertura de los programas federales existentes para llegar a un universo mayor de pacientes de riesgo que no cuentan con obra social.

Una de las aclaraciones más importantes que realizan los especialistas es que el Nirsevimab no es una vacuna tradicional, sino un anticuerpo monoclonal . En este contexto explican que una vacuna convencional estimula al sistema inmunitario del paciente para que este, con el paso de las semanas, genere sus propias defensas. Mientras que el anticuerpo monoclonal, en cambio, entrega las defensas ya listas y de forma directa . Al ser inoculado, el medicamento genera inmunidad en el organismo del bebé o del niño dentro de las primeras 24 horas .

Esta velocidad de respuesta es fundamental en plena época de alta circulación viral, ya que los niños quedan blindados de inmediato para afrontar el resto de la temporada invernal. Además, el tratamiento ha demostrado ser súper seguro y con efectos secundarios mínimos .

Beneficios clave del tratamiento aplicado en San Juan

La implementación de esta estrategia sanitaria no sólo impacta en la salud individual de los niños, sino también en el sistema sanitario general. Sus beneficios principales incluyen:

Eficacia comprobada: evita 8 de cada 10 internaciones por cuadros graves de bronquiolitis.

evita por cuadros graves de bronquiolitis. Inmunidad prolongada: con una sola aplicación, los pequeños quedan protegidos para toda la temporada del virus.

con una sola aplicación, los pequeños quedan protegidos para toda la temporada del virus. Amortización del gasto público: al reducir drásticamente las internaciones en terapia intensiva y la morbimortalidad infantil, la inversión provincial disminuye la saturación de las camas hospitalarias.

Población objetivo: ¿Quiénes pueden recibirlo gratis?

La campaña está dirigida exclusivamente a pacientes ambulatorios que no tengan cobertura de obra social y que pertenezcan a los grupos de riesgo identificados por la cartera de salud. Actualmente, la nómina oficial supera los 150 niños en toda la provincia.

Criterios de inclusión:

Nacidos pretérmino (prematuros) y con un peso menor a 2.500 gramos.

Menores de 2 años con las siguientes patologías:

Cardiopatía congénita hemodinámicamente significativa.



Enfermedad pulmonar crónica oxígeno-dependiente.



Síndrome de Down.



Fibrosis Quística.



Enfermedad neuromuscular.



Anomalía de las vías aéreas.



Inmunocompromiso severo.



Hernia Diafragmática.



Metabolopatías.

Hijos de madres con inmunodeficiencias.

Consideración importante: Si la madre recibió la vacuna contra el virus sincicial entre la semana 32 y 36 del embarazo, no es necesario colocarle el anticuerpo al bebé, ya que nace con los anticuerpos que le traspasó su mamá inmunizada.

Logística: ¿Cómo se aplican las dosis?

El Ministerio de Salud ha diseñado un esquema de dosificación según la edad:

Hasta los 12 meses: se aplica una sola dosis (la cantidad varía según el peso del bebé).

se aplica una sola dosis (la cantidad varía según el peso del bebé). De 12 a 24 meses: se aplican dos dosis juntas en una única intervención.

Para garantizar el acceso y evitar el traslado de las familias, la campaña se ha descentralizado. Aunque el stock central se resguarda en el Vacunatorio Central, las dosis fueron distribuidas por departamentos según el padrón de pacientes nominalizados.

Los equipos de salud locales de cada centro sanitario están citando directamente a las familias de los bebés identificados.

Plazos y alternativas para el sector privado

Las autoridades sanitarias indicaron que no hay una fecha de finalización estricta para la campaña, pero el objetivo es que la población objetivo reciba el anticuerpo antes de los primeros días de agosto, priorizando su colocación lo antes posible para hacer frente a las temperaturas más bajas del invierno.

Por último, se aclaró que aquellos bebés nacidos a término, niños menores de dos años sanos o pacientes que pertenezcan a los grupos de riesgo pero que cuenten con obra social, pueden adquirir el Nirsevimab de manera particular, ya que el medicamento se encuentra disponible para la venta en farmacias de la provincia.