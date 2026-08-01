    • 1 de agosto de 2026 - 13:06

    Violento robo en un local de ropa: dos delincuentes amenazaron al empleado y todo quedó filmado

    El asalto ocurrió durante la noche del viernes en Rivadavia. Uno de los autores habría estado armado y obligaron a la persona que atendía a arrojarse al piso. El comercio difundió las imágenes para colaborar con su identificación.

    Violento asalto en Rivadavia. Todo quedó registado.

    Violento asalto en Rivadavia. Todo quedó registado.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un violento robo quedó registrado por las cámaras de seguridad de HEYBRO Indumentaria y Calzado, en Rivadavia. Dos delincuentes ingresaron al comercio durante la noche del viernes y, bajo amenazas, redujeron a la persona que se encontraba atendiendo.

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    La secuencia muestra la irrupción de los asaltantes y el momento en el que uno de ellos aparentemente exhibe un arma de fuego. Mientras uno controla a la víctima, el otro recorre el local y toma diferentes elementos.

    Los delincuentes le ordenaron al trabajador que se arrojara al piso y escaparon con al menos un teléfono celular. Hasta el momento no fue confirmado si también sustrajeron dinero, indumentaria u otros objetos del negocio.

    El comercio difundió el video para encontrar a los responsables

    El hecho ocurrió en inmediaciones de avenida Libertador y calle Cabaña, en el departamento Rivadavia. Luego del asalto, las imágenes comenzaron a circular en redes sociales con el objetivo de conseguir información que permita reconocer a los autores.

    Desde HEYBRO compartieron el registro completo de las cámaras y solicitaron colaboración para difundirlo. La grabación permite observar la vestimenta, los movimientos y parte de las características físicas de los dos sospechosos.

    El video difundido por HEYBRO muestra cómo actuaron los dos delincuentes durante el asalto ocurrido en Rivadavia. (@heybro_indumentaria).

    Por el momento, no se informaron oficialmente detenciones relacionadas con el caso. La investigación se concentra en el análisis de los registros de seguridad y en los datos que puedan aportar testigos o personas que reconozcan a los sospechosos.

    La difusión de las imágenes busca acelerar su identificación, aunque cualquier información debe ser comunicada a las autoridades y no utilizada para enfrentar o exponer por cuenta propia a las personas sospechadas.

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