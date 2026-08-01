Violento robo en un local de ropa: dos delincuentes amenazaron al empleado y todo quedó filmado

Un violento robo quedó registrado por las cámaras de seguridad de HEYBRO Indumentaria y Calzado , en Rivadavia. Dos delincuentes ingresaron al comercio durante la noche del viernes y, bajo amenazas, redujeron a la persona que se encontraba atendiendo.

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La secuencia muestra la irrupción de los asaltantes y el momento en el que uno de ellos aparentemente exhibe un arma de fuego . Mientras uno controla a la víctima, el otro recorre el local y toma diferentes elementos.

Los delincuentes le ordenaron al trabajador que se arrojara al piso y escaparon con al menos un teléfono celular. Hasta el momento no fue confirmado si también sustrajeron dinero, indumentaria u otros objetos del negocio.

El hecho ocurrió en inmediaciones de avenida Libertador y calle Cabaña , en el departamento Rivadavia. Luego del asalto, las imágenes comenzaron a circular en redes sociales con el objetivo de conseguir información que permita reconocer a los autores.

Desde HEYBRO compartieron el registro completo de las cámaras y solicitaron colaboración para difundirlo. La grabación permite observar la vestimenta, los movimientos y parte de las características físicas de los dos sospechosos.

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El video difundido por HEYBRO muestra cómo actuaron los dos delincuentes durante el asalto ocurrido en Rivadavia. (@heybro_indumentaria).

Por el momento, no se informaron oficialmente detenciones relacionadas con el caso. La investigación se concentra en el análisis de los registros de seguridad y en los datos que puedan aportar testigos o personas que reconozcan a los sospechosos.

La difusión de las imágenes busca acelerar su identificación, aunque cualquier información debe ser comunicada a las autoridades y no utilizada para enfrentar o exponer por cuenta propia a las personas sospechadas.