El último adiós: lágrimas, congoja y ceremonia con honores para despedir a las víctimas de la tragedia aérea de Valle Fértil

Alrededor de las 9 de la mañana inició en la Iglesia Catedral San Juan Bautista la misa y con ella, las últimas acciones para despedir a los cuatro sanjuaninos que perdieron la vida el miércoles en lo que será sin duda la mayor tragedia aérea registrada en la provincia en los últimos tiempos . Efectivos de la Policía de San Juan, Bomberos Voluntarios de distintos cuarteles y público en general se congregaron para dar el último adiós en un clima marcado por la tristeza y el dolor.

"Gracias oficiales por todo", el sentido homenaje de los Bomberos de San Juan a las víctimas de la tragedia aérea

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La misa contó con la presencia de familiares, amigos de las víctimas y miembros del universo político de San Juan, cómo funcionarios y legisladores. Fuera, tanto en la Plaza 25 de Mayo como en las escalinatas de la Catedral se dispusieron escenas de personas para brindar sus honores y respetos a los héroes caídos.

Cabe recordar que el helicóptero en el que iban las víctimas y se desplomó iba camino a combatir un incendio en La Rioja, en medio de una capacitación sobre el manejo de incendios forestales. Las víctimas fueron Carlos Heredia, director de Protección Civil; Marcelo Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; Rubén Castro, jefe del Cuerpo de Bomberos; y Jorge Carbajal, segundo jefe de esa división. También murieron Matías Valenzuela, piloto de la aeronave, y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta. Todos estaban vinculados con la prevención, la respuesta ante emergencias y el combate de incendios forestales.

Como los sanjuaninos integraban la fuerza policial (a excepción de Heredia que era efectivo retirado), se rindieron los honores fúnebres antes de darle paso al recorrido que contempló instituciones públicas donde las víctimas habían prestado servicio.

Minutos antes de las 10.30 comenzó a disponerse el traslado de los féretros desde el interior del establecimiento religioso hasta las movilidades para ser trasladados hasta el Cementerio de la Capital.

Con un solemne aplauso, mientras sonaba el campanil, se fueron trasladando los restos media hora después. Primero fue Heredia, luego Videla, Castro y finalmente Carbajal. Mientras, la gente fue aplaudiendo en cada oportunidad rindiendo sus respetos. De fondo la Marcha Fúnebre que entonó la Banda de Música de la Policía, fue acompañando la despedida.

Pasadas las 11 finalmente inició el recorrido con el sonar del campanil de fondo y las sirenas que acompañaron cada tramo del camino.

La primera parada fue la Central de Policía, dónde efectivos de distintas reparticiones y autoridades se despidieron de su jefe, colegas y amigos, comisario Germán Videla. Luego fue el turno de Protección Civil, para el último adiós al comisario retirado Carlos Heredia, quien falleció siendo titular del organismo.

Posteriormente se pasó por Bomberos de la Policia, en calle Mendoza, para rendirles honores a Rubén Castro y Jorge Carbajal, quienes eran jefe y subjefe del organismo al momento del accidente. Una gran porción de la comunidad sanjuanina acompañó. También estuvieron presentes bomberos retirados y personal del destacamento.

Cómo estaba previsto, el cortejo fúnebre se dirigió hasta el Cementerio de la Capital, el último destino. El ingreso fue por uno de los laterales y ya dentro del cementerio había decenas de personas que llegaron para el último adiós.

La postal que ofrecía el espacio donde descansan los seres queridos de muchos sanjuaninos refleja sin duda el impacto que la tragedia aérea de Valle Fértil dejó en toda la fuerza policial, los servicios de emergencia y en la comunidad sanjuanina.

Los restos de los cuatro sanjuaninos fueron trasladados hasta el Panteón Provincial para la última ceremonia prevista y darle paso al descanso en paz de los funcionarios sanjuaninos que con vocación de servicio -algo que se destacó durante todos estos días, hasta el último momento de sus cosas-, estuvieron al servicio de la comunidad y sus necesidades.