Histórico operativo en Caucete: realizan un relevamiento sanitario y social en puestos rurales aislados

En un esfuerzo coordinado por llevar el Estado a los rincones más inaccesibles de la provincia, equipos del Ministerio de Salud y diversos organismos del Gobierno de San Juan llevaron a cabo un exhaustivo relevamiento interinstitucional en puestos rurales ubicados al Sur del ingreso a Nikizanga, en el departamento Caucete.
caucete
El operativo en Caucete incluyó controles de salud en los puestos rurales.
(Gentileza)
El operativo tuvo como escenario una zona de extrema complejidad geográfica, situada a unos 35 kilómetros hacia el sur de la Ruta Nacional 141. Los equipos técnicos debieron sortear caminos severamente deteriorados, logrando avanzar en varios sectores únicamente gracias al uso de vehículos con doble tracción (4x4), hasta alcanzar puntos críticos como el puesto La Planchada.
La actividad estuvo bajo la coordinación de la Dirección de Relaciones Hospitalarias e Institucionales, liderada por Natalia Schiaroli, en un trabajo conjunto con la Dirección de Asistencia de Desarrollo Humano. Del operativo también formaron parte representantes de Recursos Energéticos Provinciales y de la empresa DECSA, con el fin de evaluar no sólo la salud, sino también la infraestructura básica de la zona.
El desafío de la distancia y el aislamiento en Caucete
El principal objetivo de la travesía fue relevar las condiciones sanitarias, sociales y habitacionales de las familias que resisten en estos sectores alejados de los centros urbanos. Según los datos recabados, en los puestos de la zona habitan grupos familiares integrados por entre cinco y seis adultos. En total, se estima que alrededor de 50 personas residen en este sector, enfrentando la dura realidad de tener los centros de salud más cercanos a una distancia de entre 80 y 90 kilómetros.
Compromiso territorial
Este relevamiento integral forma parte de las políticas territoriales que impulsa el Gobierno de San Juan. La iniciativa busca acortar las brechas geográficas, planificar soluciones de fondo en materia de servicios e infraestructura, y garantizar el acceso equitativo a la salud y la asistencia social en las comunidades más postergadas de la provincia.