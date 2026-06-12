Histórico operativo en Caucete: realizan un relevamiento sanitario y social en puestos rurales aislados

En un esfuerzo coordinado por llevar el Estado a los rincones más inaccesibles de la provincia, equipos del Ministerio de Salud y diversos organismos del Gobierno de San Juan llevaron a cabo un exhaustivo relevamiento interinstitucional en puestos rurales ubicados al Sur del ingreso a Nikizanga, en el departamento Caucete.

caucete El operativo en Caucete incluyó controles de salud en los puestos rurales. (Gentileza) El operativo tuvo como escenario una zona de extrema complejidad geográfica, situada a unos 35 kilómetros hacia el sur de la Ruta Nacional 141. Los equipos técnicos debieron sortear caminos severamente deteriorados, logrando avanzar en varios sectores únicamente gracias al uso de vehículos con doble tracción (4x4), hasta alcanzar puntos críticos como el puesto La Planchada.

La actividad estuvo bajo la coordinación de la Dirección de Relaciones Hospitalarias e Institucionales, liderada por Natalia Schiaroli, en un trabajo conjunto con la Dirección de Asistencia de Desarrollo Humano. Del operativo también formaron parte representantes de Recursos Energéticos Provinciales y de la empresa DECSA, con el fin de evaluar no sólo la salud, sino también la infraestructura básica de la zona.

caucete3 El desafío de la distancia y el aislamiento en Caucete El principal objetivo de la travesía fue relevar las condiciones sanitarias, sociales y habitacionales de las familias que resisten en estos sectores alejados de los centros urbanos. Según los datos recabados, en los puestos de la zona habitan grupos familiares integrados por entre cinco y seis adultos. En total, se estima que alrededor de 50 personas residen en este sector, enfrentando la dura realidad de tener los centros de salud más cercanos a una distancia de entre 80 y 90 kilómetros.

image En el marco del operativo se le llevó mercadería y colchones a la gente de los puestos de Caucete. (Gentileza)