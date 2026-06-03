Múltiples allanamientos en talleres mecánicos de Caucete: secuestraron 11 motos sin documentación y celulares

En los distintos allanamientos además detectaron que los locales no contaban con habilitación municipal.

Parte de lo secuestrado en los allanamientos realizados en Caucete

Personal de Comisaría 9° llevó adelante una serie de allanamientos en talleres mecánicos de Caucete, en el marco de una investigación ordenada por el Juzgado de Paz del departamento, a cargo de la jueza Luciana Salva.

Durante los procedimientos, los efectivos constataron que los locales inspeccionados realizaban tareas de reparación de automóviles y motocicletas sin contar con la correspondiente habilitación municipal. Al requerir la documentación, los responsables de los establecimientos no pudieron acreditar la autorización necesaria para desarrollar la actividad.

En los operativos también fueron secuestradas alrededor de 11 motocicletas cuyos cuadros carecían de documentación respaldatoria. Según informaron fuentes policiales, los encargados de los talleres no pudieron identificar a los propietarios de los rodados ni justificar su procedencia.

Las motos fueron trasladadas a la sede de Comisaría 9°, donde serán sometidas a controles y verificaciones con la colaboración de personal de la Planta Verificadora. En tanto, los propietarios de los talleres fueron notificados para que regularicen su situación administrativa.

Además de las motocicletas, la Policía secuestró una bicicleta rodado 29 pintada con aerosol color plateado, dos teléfonos celulares —un iPhone 6 plateado y un Huawei L23 negro— y una caja de herramientas negra con detalles amarillos que contenía diversos elementos de trabajo.