Ritmo y bienestar: la UCCuyo lanza clases gratuitas de zumba y folclore para toda su comunidad

La UCCuyo apuesta una vez más al bienestar integral de sus miembros. Con el objetivo de fomentar hábitos saludables y crear espacios de distensión dentro del campus, la institución anunció que están abiertas las inscripciones para sus talleres gratuitos de zumba y folclore , destinados exclusivamente a alumnos, docentes y personal no docente.

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Las clases de folclore de la UCCuyo se dictan los días jueves.

Tras el éxito de su primera edición el año pasado, las clases vuelven a dictarse en las instalaciones del jardín maternal ubicado dentro del predio de la universidad. El cronograma está fijado para las 20,30 , dividiéndose de la siguiente manera:

Paula Pérez, secretaria de directorio de la UCCuyo, destacó la importancia de sostener y potenciar este tipo de iniciativas en el ámbito universitario:

"El objetivo es propiciar el bienestar integral de nuestra comunidad universitaria, y al mismo tiempo fortalecer el sentido de pertenencia e integración de todos los miembros de la Universidad. Esperamos que estos talleres funcionen como un espacio de universidad.recreación, descompresión y adopción de hábitos saludables dentro del campus".

image Las clases de zumba en la UCCuyo se dictan los días miércoles. (Gentileza)

Cupos limitados: cómo inscribirse

Las actividades cuentan con un cupo máximo de 30 personas por clase, por lo que se recomienda realizar el trámite con tiempo.