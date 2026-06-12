    • 12 de junio de 2026 - 12:12

    Ritmo y bienestar: la UCCuyo lanza clases gratuitas de zumba y folclore para toda su comunidad

    Esta propuesta de la UCCuyo está destinada a alumnos, docentes y personal no dicente de la institución.

    Nuevamente, la UCCuyo puso en marcha las clases gratis de zumba y folcore para su comunidad educativa.

    Nuevamente, la UCCuyo puso en marcha las clases gratis de zumba y folcore para su comunidad educativa.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    La UCCuyo apuesta una vez más al bienestar integral de sus miembros. Con el objetivo de fomentar hábitos saludables y crear espacios de distensión dentro del campus, la institución anunció que están abiertas las inscripciones para sus talleres gratuitos de zumba y folclore, destinados exclusivamente a alumnos, docentes y personal no docente.

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    Las clases de folclore de la UCCuyo se dictan los d&iacute;as jueves.

    Las clases de folclore de la UCCuyo se dictan los días jueves.

    Tras el éxito de su primera edición el año pasado, las clases vuelven a dictarse en las instalaciones del jardín maternal ubicado dentro del predio de la universidad. El cronograma está fijado para las 20,30, dividiéndose de la siguiente manera:

    • Miércoles: clases de Zumba.
    • Jueves: clases de Folclore.

    Salud, recreación e integración en la UCCuyo

    Paula Pérez, secretaria de directorio de la UCCuyo, destacó la importancia de sostener y potenciar este tipo de iniciativas en el ámbito universitario:

    "El objetivo es propiciar el bienestar integral de nuestra comunidad universitaria, y al mismo tiempo fortalecer el sentido de pertenencia e integración de todos los miembros de la Universidad. Esperamos que estos talleres funcionen como un espacio de universidad.recreación, descompresión y adopción de hábitos saludables dentro del campus".

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    Las clases de zumba en la UCCuyo se dictan los d&iacute;as mi&eacute;rcoles.

    Las clases de zumba en la UCCuyo se dictan los días miércoles.

    Cupos limitados: cómo inscribirse

    Las actividades cuentan con un cupo máximo de 30 personas por clase, por lo que se recomienda realizar el trámite con tiempo.

    • Período de inscripción: durante todo el mes de junio (la confirmación final estará sujeta a la disponibilidad del cupo).
    • Modalidad: los interesados deberán registrarse a través del enlace disponible en el flyer oficial, difundido en las redes sociales de la universidad.

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