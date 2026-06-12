Ritmo y bienestar: la UCCuyo lanza clases gratuitas de zumba y folclore para toda su comunidad

La UCCuyo apuesta una vez más al bienestar integral de sus miembros. Con el objetivo de fomentar hábitos saludables y crear espacios de distensión dentro del campus, la institución anunció que están abiertas las inscripciones para sus talleres gratuitos de zumba y folclore, destinados exclusivamente a alumnos, docentes y personal no docente.
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Las clases de folclore de la UCCuyo se dictan los días jueves.
(Gentileza)
Tras el éxito de su primera edición el año pasado, las clases vuelven a dictarse en las instalaciones del jardín maternal ubicado dentro del predio de la universidad. El cronograma está fijado para las 20,30, dividiéndose de la siguiente manera:
- Miércoles: clases de Zumba.
- Jueves: clases de Folclore.
Salud, recreación e integración en la UCCuyo
Paula Pérez, secretaria de directorio de la UCCuyo, destacó la importancia de sostener y potenciar este tipo de iniciativas en el ámbito universitario:
"El objetivo es propiciar el bienestar integral de nuestra comunidad universitaria, y al mismo tiempo fortalecer el sentido de pertenencia e integración de todos los miembros de la Universidad. Esperamos que estos talleres funcionen como un espacio de universidad.recreación, descompresión y adopción de hábitos saludables dentro del campus".
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Las clases de zumba en la UCCuyo se dictan los días miércoles.
(Gentileza)
Cupos limitados: cómo inscribirse
Las actividades cuentan con un cupo máximo de 30 personas por clase, por lo que se recomienda realizar el trámite con tiempo.
- Período de inscripción: durante todo el mes de junio (la confirmación final estará sujeta a la disponibilidad del cupo).
- Modalidad: los interesados deberán registrarse a través del enlace disponible en el flyer oficial, difundido en las redes sociales de la universidad.