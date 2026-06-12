La Municipalidad de Ullum lanza el concurso "Mi Bandera, Mi Pueblo" con más de 20 premios en juego

En un mes marcado por las celebraciones patrias y el fervor deportivo por el Mundial, la Municipalidad de Ullum lanzó oficialmente el concurso “Mi Bandera, Mi Pueblo” . La iniciativa busca fortalecer el sentido de pertenencia y promover la participación comunitaria a través de la creatividad visual para conmemorar el Día de la Bandera.

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El objetivo central del certamen es que los vecinos compartan contenidos audiovisuales y fotográficos donde la Bandera Argentina sea la gran protagonista, enmarcada en los paisajes, espacios públicos y lugares más representativos del departamento.

La convocatoria está abierta a todos los ulluneros que cumplan con los siguientes requisitos:

El concurso premiará la creatividad y el apoyo del público en las redes sociales. Los interesados deben seguir estos pasos:

Captura: tomar una foto o grabar un reel en el que la Bandera Argentina sea el elemento principal, siempre dentro del territorio de Ullum.

tomar una foto o grabar un reel en el que la Bandera Argentina sea el elemento principal, siempre dentro del territorio de Ullum. Envío: mandar el material al correo electrónico [email protected] .

mandar el material al correo electrónico . Descripción: incluir en el mail una breve reseña o fundamentación del lugar elegido y el significado que tiene la imagen o el video para el autor.

incluir en el mail una breve reseña o fundamentación del lugar elegido y el significado que tiene la imagen o el video para el autor. Votación: la Municipalidad subirá los contenidos a su página oficial de Facebook. Las publicaciones que cosechen más cantidad de "Me Gusta" (Likes) serán las ganadoras.

Importante: Desde la organización aclararon que no se admitirán contenidos ofensivos, discriminatorios o que atenten contra las buenas costumbres.

Plazos y premios

La propuesta busca llenar las redes de los colores celeste y blanco, mostrando el orgullo de los ulluneros por su tierra. Para incentivar la participación, la comuna dispuso más de 20 premios en juego para los contenidos más votados.

Hay tiempo para enviar el material y concursar hasta el sábado 20 de junio a las 22.