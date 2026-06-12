Ministerio de Familia: 300 jóvenes participaron de un Curso de Manipulación de Alimentos hecho a medida

Jóvenes de Capital, Chimbas, Caucete, Rivadavia, Rawson, Pocito y 25 de Mayo participaron de esta propuesta del Ministerio de Familia.

El primer Curso de Manipulación de Alimentos para jóvenes que brindó el Ministerio de Familia contó con una gran participación.

Este 10 de junio finalizó el primer Curso de Manipulación de Alimentos exclusivo para jóvenes de entre 18 y 35 años. La iniciativa del Ministerio de Familia surgió para responder a las demandas laborales de este sector, que incluye a emprendedores, trabajadores de la cadena gastronómica y personas en proceso de armar sus propias pastelerías o casas de comidas rápidas.

La capacitación fue diseñada por los equipos técnicos de la Dirección de Políticas para la Equidad. El objetivo fue adaptar los contenidos de esta formación que, al aprobarse, habilita la obtención del carnet exigido por el Código Alimentario Argentino para cualquier persona que prepare, cocine, sirva o forme parte de la cadena productiva de alimentos.

image Jóvenes de diferentes departamentos participaron del Curso de Manipulación de Alimentos, del Ministerio de Familia. (Gentileza) Amplia participación en la propuesta del Ministerio de Familia Unos 300 jóvenes, provenientes en su mayoría de los departamentos de Capital, Chimbas, Caucete, Rivadavia, Rawson, Pocito y 25 de Mayo, participaron de este espacio. Durante el cursado se abordaron conceptos clave sobre seguridad alimentaria, higiene, conservación, refrigeración, prevención de enfermedades transmitidas por alimentos y el cuidado de los insumos y espacios de cocina.

La actividad, desarrollada en el Centro Cultural Conte Grand, constó de dos jornadas con una carga total de 8 horas cátedra: la primera combinó clases teóricas y demostrativas, mientras que la segunda consistió en la instancia de evaluación. Como sección motivacional, Facundo Romero, creador de la repostería Mesa Dulce, compartió su experiencia sobre cómo inició su negocio de pastelería a los 21 años a través de la venta ambulante y sin grandes recursos iniciales.

En el cierre del curso estuvieron presentes el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, y la titular de la Dirección de Políticas para la Equidad, Nathalia Sánchez. Las autoridades adelantaron que, con el fin de seguir apoyando la inclusión laboral y el empleo independiente de los jóvenes, se programarán nuevos encuentros sobre Educación Financiera, Marketing Digital y Formación de Cooperativas.