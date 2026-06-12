    • 12 de junio de 2026 - 06:45

    Ministerio de Familia: 300 jóvenes participaron de un Curso de Manipulación de Alimentos hecho a medida

    Jóvenes de Capital, Chimbas, Caucete, Rivadavia, Rawson, Pocito y 25 de Mayo participaron de esta propuesta del Ministerio de Familia.

    El primer Curso de Manipulación de Alimentos para jóvenes que brindó el Ministerio de Familia contó con una gran participación.

    El primer Curso de Manipulación de Alimentos para jóvenes que brindó el Ministerio de Familia contó con una gran participación.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    Este 10 de junio finalizó el primer Curso de Manipulación de Alimentos exclusivo para jóvenes de entre 18 y 35 años. La iniciativa del Ministerio de Familia surgió para responder a las demandas laborales de este sector, que incluye a emprendedores, trabajadores de la cadena gastronómica y personas en proceso de armar sus propias pastelerías o casas de comidas rápidas.

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    La capacitación fue diseñada por los equipos técnicos de la Dirección de Políticas para la Equidad. El objetivo fue adaptar los contenidos de esta formación que, al aprobarse, habilita la obtención del carnet exigido por el Código Alimentario Argentino para cualquier persona que prepare, cocine, sirva o forme parte de la cadena productiva de alimentos.

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    Jóvenes de diferentes departamentos participaron del Curso de Manipulación de Alimentos, del Ministerio de Familia.

    Jóvenes de diferentes departamentos participaron del Curso de Manipulación de Alimentos, del Ministerio de Familia.

    Amplia participación en la propuesta del Ministerio de Familia

    Unos 300 jóvenes, provenientes en su mayoría de los departamentos de Capital, Chimbas, Caucete, Rivadavia, Rawson, Pocito y 25 de Mayo, participaron de este espacio. Durante el cursado se abordaron conceptos clave sobre seguridad alimentaria, higiene, conservación, refrigeración, prevención de enfermedades transmitidas por alimentos y el cuidado de los insumos y espacios de cocina.

    La actividad, desarrollada en el Centro Cultural Conte Grand, constó de dos jornadas con una carga total de 8 horas cátedra: la primera combinó clases teóricas y demostrativas, mientras que la segunda consistió en la instancia de evaluación. Como sección motivacional, Facundo Romero, creador de la repostería Mesa Dulce, compartió su experiencia sobre cómo inició su negocio de pastelería a los 21 años a través de la venta ambulante y sin grandes recursos iniciales.

    En el cierre del curso estuvieron presentes el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, y la titular de la Dirección de Políticas para la Equidad, Nathalia Sánchez. Las autoridades adelantaron que, con el fin de seguir apoyando la inclusión laboral y el empleo independiente de los jóvenes, se programarán nuevos encuentros sobre Educación Financiera, Marketing Digital y Formación de Cooperativas.

    Certificación de mano de obra calificada

    El carnet de manipulación de alimentos es una certificación oficial otorgada por el Ministerio de Salud de la Nación, cuenta con validez por 3 años en todo el país y requiere una renovación mediante un nuevo curso al cumplir su vencimiento.

    Según los registros del encuentro, donde el 70% de los participantes fueron mujeres y el 31,5% varones, la mayoría ya cuenta con emprendimientos en marcha o proyecta negocios vinculados a la panificación y las comidas rápidas. Se estima que los asistentes recibirán su carnet habilitante en un lapso de 15 días para poder desempeñarse formalmente en el rubro.

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