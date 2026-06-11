Gremios docentes universitarios de San Juan analizaron la propuesta de gobierno, ¿sigue en pie el paro?

El conflicto entre las universidades públicas y el Gobierno nacional sumó un capitulo más que interesante e importante en medio de un plan de lucha que vienen llevando a cabo desde diciembre del 2023, y que este año se endureció con fuerza. Tras el ofrecimiento de Nación sobre la recomposición salarial, los gremios docentes universitarios de San Juan analizaron hacia adentro la propuesta y hubo definiciones al respecto.

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Cabe recordar que Nación ofreció en los últimos días una actualización salarial para docentes y no docentes, dividido en dos tramos. El primero del 21,33% a aplicar sobre el salario básico de mayo, y un incremento del 3,3% en octubre vigente sobre el salario de septiembre. Además, propusieron fijar una reunión paritaria para el 15 de septiembre, siendo el salario el eje de la discusión, poniendo el foco en el desfasaje producido durante el 2024.

Otro punto que destaca de la propuesta es concretar reuniones cada tres meses para avanzar en las negociaciones salariales con referencia a lo acumulado por el IPC.

Tras este ofrecimiento, tanto SiDUNSJ como ADICUS realizaron sus consultas primero entre los afiliados y luego elevaron las resoluciones a los congresos nacionales de Conadu y Conadu Histórica, espacios que integran ambos gremios. Con respuestas dispares, uno de los gremios aceptó la propuesta, mientras que el otro si bien también aceptó, a nivel nacional la reacción fue distinta.

El plenario de Conadu sucedió este 10 de junio y contó con la participación de SiDUNSJ, donde se aceptó la propuesta. Además, se resolvió mantener el plan de lucha por la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

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“Mientras la ley sigue vigente, la paritaria implica dar un primer paso hacia el objetivo de recomposición salarial y el restablecimiento del derecho a la negociación colectiva. El plan de lucha continúa hasta tanto no se ejecute la Ley de Financiamiento Universitario”, señalaron desde la Conadu.

De esta manera, se levanta el paro de actividades que se había convocado por una semana previsto del 16 al 20 de junio.

ADICUS si aceptó, pero la Conadu Histórica no

Por su parte, Congreso de CONADU Histórica se realizó este jueves 11 de junio, donde 90 congresales nacionales de todo el país analizaron la propuesta salarial. Representantes de ADICUS estuvieron presentes y compartieron la decisión de la docencia universitaria local, que era aceptar la propuesta.

Sin embargo, tras horas de reunión y definiciones, la Conadu Histórica decidió no aceptar la propuesta.

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“El Congreso de la Conadu Histórica rechazó la propuesta de gobierno y ratifica el paro que se inicia el 16 de junio”, destacaron en un comunicado que compartieron una vez finalizado el encuentro, manteniendo el reclamo sobre recomposición salarial de acuerdo con lo que establece la ley de Financiamiento Universitario y el presupuesto para el funcionamiento de las universidades públicas.

Pese a esta situación, Edith Liquitay, secretaria gremial de ADICUS, aseguró a DIARIO DE CUYO que, si bien el paro sigue firme para la próxima semana, dependerá de los docentes si adhieren o no la medida de fuerza. Sobre este aspecto detalló se cuenta con el respaldo nacional, pero recordó que la postura de ADICUS fue distinta a la que se definió durante el Congreso de la Conadu Histórica, por lo que el impacto de la medida de fuerza se verá en las aulas a partir del próximo lunes.