Hito para la minería de San Juan: presentan el primer servicio privado de aeroevacuación en alta montaña

En un contexto de fuerte expansión para la minería en San Juan, el sector privado provincial dio un paso histórico en materia de seguridad y salud laboral. El grupo empresarial Sumar Salud, en un esfuerzo conjunto con la firma Helicopters de Mendoza, presentó oficialmente el Primer Servicio Privado de Aeroevacuación de Alta Montaña de la provincia.
Esta solución estratégica llega para brindar las máximas garantías operativas y de soporte vital a los proyectos mineros ubicados en la Cordillera de los Andes, un área donde la inmediatez médica salva vidas.
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La presentación del servicio de aeroevacuación incluyó una demostración de acondicionamiento para traslados de pacientes.
Daniel Arias
Cambio de paradigma en San Juan: de 8 horas de viaje a menos de dos
El desarrollo de la minería en San Juan avanza a paso firme, potenciado por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Con el inicio de nuevas etapas de construcción y desarrollo, el flujo de trabajadores en la cordillera aumentará exponencialmente.
Álvaro Vega, uno de los gerentes de Sumar Salud, explicó el impacto crítico de esta nueva prestación:
"El proyecto minero más cercano a la Cordillera está a no menos de 8 horas de la provincia por vía terrestre. Con esta aeronave especializada, en menos de dos horas se completa el rescate y el traslado del paciente para que sea atendido".
Este servicio es considerado ideal para la evacuación de pacientes con patologías "tiempo-dependientes" (como infartos o apendicitis), donde cada minuto cuenta. "Es algo inédito que reduce drásticamente los tiempos de atención. Mientras más gente haya en la cordillera, más posibilidades de emergencias existen, y necesitábamos esto hace mucho tiempo", remarcó Vega.
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También se presentó el camión proveedor de combustible que acompaña a la aeronave.
Daniel Arias
Innovación comercial: Contratación en "Consorcio"
Para hacer viable este servicio de alta complejidad, las empresas implementaron un método de contratación inteligente y colaborativo:
- Unión de fuerzas: la propuesta para las compañías mineras es una contratación en consorcio.
- Aporte equitativo: todas las empresas se unen para costear el servicio. La fracción económica que aporta cada una se calcula en base a diferentes variables, principalmente la cantidad de empleados que tienen en sus campamentos.
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El ministro de Minería, Juan Pablo Perea, y de Producción, Gustavo Fernández, participaron de la presentación.
Daniel Arias
Tecnología de punta: Una ambulancia del aire a 5.000 metros de altura
La aeronave seleccionada es un helicóptero de alta montaña perteneciente a Helicopters de Mendoza, firma con amplia experiencia en rescates en el Cerro Aconcagua.
Características técnicas y operativas:
- Potencia extrema: cuenta con un motor monomotor de 850 hp, lo que le permite operar con total seguridad a más de 5.000 metros de altura.
- Versatilidad récord: está completamente equipado para el traslado de pacientes, funcionando como una verdadera unidad de soporte vital avanzado. Lo asombroso es su flexibilidad: el desmonte de las camillas para transformarlo en transporte de personal o carga se realiza en apenas 1 minuto reloj.
- Tripulación calificada: según la necesidad médica, el vuelo despega con piloto, enfermero, médico y equipamiento de soporte vital. Todo el personal cuenta con altos niveles de entrenamiento en aeroevacuación de alta montaña.
Más allá de la salud: soporte Logístico
Además de las urgencias médicas, el helicóptero estará disponible para soporte logístico y transportes especiales, tales como el envío de mercaderías, equipos o repuestos en tiempos acotados, evitando así que se interrumpa la producción minera.
Complejidad logística y proyecciones de crecimiento
Al tratarse de un servicio de características únicas, la estructura detrás de cada despegue es sumamente compleja. El helicóptero estará permanentemente basado en San Juan y se moverá acompañado por un camión soporte de combustible. La planificación incluye protocolos estrictos y la determinación de puntos específicos de reabastecimiento en la montaña según las distancias a recorrer, quedando los vuelos supeditados a las condiciones climatológicas.
Las expectativas del sector empresarial son óptimas. "Es un gran logro como empresarios sanjuaninos que nos unimos para trabajar en conjunto y ofrecer mejores servicios. Las mineras ya nos dieron el visto bueno", concluyó Álvaro Vega, anticipando un futuro próspero: "Si todo se desarrolla como vislumbramos, el plan es ampliar el servicio sumando una segunda aeronave".