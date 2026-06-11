S.A.B.O.R Sanjuanino revaloriza la identidad gastronómica con una segunda edición recargada de propuestas

La gastronomía sanjuanina será nuevamente protagonista de un evento que buscará revalorizar todo su potencial. Del 24 al 26 de junio se realizará la segunda edición de S.A.B.O.R. Sanjuanino (Saberes Alimentarios Basados en Orígenes Regionales), una iniciativa que busca rescatar, documentar y proyectar el patrimonio culinario local como una herramienta de desarrollo económico, cultural y turístico.

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El evento, que tendrá lugar en el Centro Cultural Conte Grand, combinará competencias culinarias, feria de productores, clases abiertas a la comunidad y un foro académico destinado a profundizar el conocimiento sobre los productos y tradiciones que conforman la identidad gastronómica provincial. Además, con entrada libre y gratuita, habrá cata de productos regionales 100% locales, como vino y aceite de oliva, compartiendo sus bondades, riquezas y las particularidades que destacan su valor.

El evento cuenta con la organización de Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas de la Universidad Católica de Cuyo, y la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de San Juan. También con el acompañamiento del Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes; y del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación.

Para Mariano Carmona, uno de los impulsores de la iniciativa, el desafío es mucho más amplio que la organización de un festival gastronómico. "Sabor Sanjuanino se tiene que transformar en un orgullo provincial", afirmó.

Un festival que es mucho más que un plato, la escencia de S.A.B.O.R Sanjuanino

Detrás de cada receta existe una historia, una tradición y una cadena productiva que involucra a cientos de personas. Ese es el escenario que busca poner en valor este festival, de acuerdo a lo que detallaron desde la organización.

"La gastronomía es mucho más que un plato en una mesa. Consiste en rescatar saberes ancestrales, productos de nuestra tierra y formas de producción que son parte de nuestra identidad", señalaron durante una conferencia de prensa en la que se hizo la presentación formal del festival que viene teniendo presencia en el territorio desde hace meses con distintas acciones gastronómicas.

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Además, remarcaron que el sector representa una importante herramienta para el desarrollo económico. "Es una manera de poner en valor toda la cadena de producción local. La gastronomía representa un motor de desarrollo que genera cadenas de valor prolongadas y oportunidades para distintos sectores de la economía", explicaron.

El Torneo Federal de Chefs, uno de los grandes atractivos

Uno de los eventos centrales será la ronda clasificatoria del Torneo Federal de Chefs, organizada junto a la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), que convocará a equipos profesionales de toda la región de Cuyo.

La competencia permitirá mostrar el talento de cocineros profesionales que deberán demostrar creatividad, técnica y conocimiento de los productos regionales.

Los ganadores se conocerán durante la jornada de cierre del festival, cuando se realice el acto de premiación que coronará a los mejores equipos participantes que representarán a San Juan en la competencia nacional.

Una guía para preservar el patrimonio gastronómico, la novedad que llegó con la segunda edición de S.A.B.O.R

Otro de los ejes fundamentales del encuentro será el Foro de Gastronomía Regional Sanjuanina, un espacio académico donde se presentarán los resultados de los trabajos de investigación realizados durante el último año en distintos departamentos de la provincia.

La iniciativa busca identificar productos emblemáticos, recetas tradicionales y prácticas culinarias que forman parte del patrimonio cultural sanjuanino.

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Desde la Universidad Católica de Cuyo adelantaron que se trabaja en la elaboración de una Guía de Sabor Sanjuanino, un documento académico que reunirá información sobre los productos locales, su origen, sus características y las recetas que forman parte de la identidad provincial. La propuesta apunta a generar un material de consulta que contribuya a preservar la tradición gastronómica y que, al mismo tiempo, pueda transformarse en una herramienta de promoción y desarrollo comercial.

"Queremos que quede plasmado académicamente cuáles son nuestros productos, de dónde vienen, cuáles son sus características y las recetas asociadas. Mantener la tradición también es preservar nuestra cultura", adelantó el decano de la Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas de las UCC, Mauro Berges.

Cronograma de actividades de S.A.B.O.R Sanjuanino

Miércoles 24 de junio

15:00 hs: Apertura del Torneo Federal de Chefs y Foro Académico.

17:15 a 17:45 hs: Presentación de platos – Bloque 1.

19:45 a 20:15 hs: Presentación de platos – Bloque 2.

20:30 hs: Cierre del Foro Académico y presentación de resultados.

Jueves 25 de junio

15:00 hs: Apertura de la Feria Gastronómica y Torneo de Escuelas.

16:00 a 17:00 hs: Torneo amistoso de escuelas de cocina.

17:00 a 17:30 hs: Clase abierta de gastronomía.

17:30 a 18:30 hs: Torneo amistoso de escuelas.

18:30 a 19:00 hs: Clase abierta de gastronomía.

19:00 a 20:00 hs: Torneo amistoso de escuelas.

20:00 a 20:30 hs: Cata de aceites de oliva.

Viernes 26 de junio

15:00 hs: Apertura de la Feria Gastronómica y Torneo de Escuelas.

16:00 a 17:00 hs: Torneo amistoso de escuelas de cocina.

17:00 a 17:30 hs: Clase abierta de gastronomía.

17:30 a 18:30 hs: Torneo amistoso de escuelas.

18:30 a 19:00 hs: Clase abierta de gastronomía.

19:00 a 20:00 hs: Torneo amistoso de escuelas.

20:00 a 20:30 hs: Cata de vinos.

20:30 hs: Acto de premiación y anuncio de los ganadores del Torneo Federal de Chefs.

Todas las actividades se desarrollarán en el Centro Cultural Conte Grand y serán de acceso libre y gratuito, aunque con cupos limitados para algunas propuestas. El objetivo es que productores, cocineros, estudiantes y público en general participen de una construcción colectiva que busca consolidar a San Juan como un destino gastronómico con identidad propia.