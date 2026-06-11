Dos apostadores de San Juan ganaron más de $6,5 millones cada uno en el Quini 6

Los afortunados acertaron cinco números en la modalidad Siempre Sale del sorteo 3381. Los tickets ganadores fueron vendidos en Capital y Santa Lucía.

La fortuna volvió a sonreírle a San Juan. Dos apostadores de la provincia resultaron ganadores en el sorteo N° 3381 del Quini 6, realizado este miércoles 10 de junio, y cada uno se llevará un premio de $6.546.709 gracias a la modalidad Siempre Sale. Según informó la Caja de Acción Social, uno de los tickets fue vendido en la Agencia 156 de Santa Lucía, mientras que el otro se jugó en la Subagencia 702 de Capital.

En ambos casos, los apostadores lograron acertar cinco de los seis números sorteados en la modalidad Siempre Sale, una categoría que en esta oportunidad repartió premios entre 57 ganadores de distintos puntos del país. Cada uno de ellos recibirá exactamente $6.546.709.

WhatsApp Image 2026-06-11 at 10.37.04 Ganadores Quini 6. Los números favorecidos en el Siempre Sale fueron 09, 12, 16, 21, 33 y 41. El ganador de Santa Lucía acertó los números 09, 12, 16, 21 y 33, mientras que el apostador de Capital coincidió con el 09, 16, 21, 33 y 41. De esta manera, ambos quedaron a solo un número de alcanzar el premio mayor.