    • 10 de junio de 2026 - 20:52

    Capital distinguirá a siete Vecinos Ilustres 2026: quiénes son los homenajeados

    El Concejo Deliberante de la Ciudad de San Juan definió la nómina de personalidades que recibirán el reconocimiento en la Gala de Vecinos Ilustres 2026.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Municipalidad de la Ciudad de San Juan dio a conocer la nómina de vecinos que serán distinguidos como Vecinos Ilustres 2026, un reconocimiento destinado a destacar trayectorias y aportes significativos a la comunidad capitalina en distintos ámbitos.

    Leé además

    El Fiat Siena denunciado como robado.

    Recuperaron en Capital un Fiat Siena robado: las cámaras fueron clave para hallarlo
    giro de manera imprudente, causo la muerte de un motociclista: fue condenado a 2 anos de prision y 5 de inhabilitacion

    Giró de manera imprudente, causó la muerte de un motociclista: fue condenado a 2 años de prisión y 5 de inhabilitación

    Las postulaciones fueron realizadas por los diferentes bloques que integran el Concejo Deliberante y por la Presidencia del cuerpo. En esta oportunidad, la Intendencia que encabeza la intendenta Susana Laciar no presentó una candidatura para la tradicional gala.

    Entre los homenajeados figuran referentes de la comunicación, la educación, el arte, la actividad profesional y la política, cuyas trayectorias fueron propuestas por vecinos y respaldadas por los distintos espacios políticos.

    Los Vecinos Ilustres 2026

    • El Bloque Justicialista propondrá al periodista Ricardo Alberto Rodríguez, a partir de una iniciativa impulsada por Beatriz Muñoz.
    • El Bloque Ciudadanos en Acción distinguirá post mortem a la profesora María Beatriz Dorgan, propuesta por Mirtha Ríos.
    • El Bloque Hacemos por San Juan reconocerá al abogado Leonardo Madcur, cuya candidatura fue presentada por Horacio Lucero.
    • El Bloque Cambia San Juan postuló a la profesora y artista Antonieta Chiapini, propuesta por Mónica Lobos y Alberto Dávila.
    • El Bloque Actuar-Pro distinguirá a José Botino, reconocido como fundador de la Heladería Havanna, a propuesta de Eliana Luján y Pablo Usín.
    • El Bloque San Juan Vuelve homenajeará al exgobernador y exdiputado nacional José Luis Gioja, cuya nominación fue impulsada por Javier García y Alejandra González.
    • Por su parte, el presidente del Concejo Deliberante, Elio Martos, propondrá al artista Ernesto Guardia, integrante y referente de Los Puneños.

    La ceremonia de reconocimiento se realizará en el marco de la tradicional Gala de Vecinos Ilustres, donde se pondrá en valor el aporte que cada uno de los distinguidos realizó a la vida cultural, educativa, social y política de la comunidad sanjuanina.

    Bajo el lema "Ciudad de San Juan, donde todo se conecta", la capital provincial volverá a destacar a personalidades que dejaron una huella en la historia y el desarrollo de la ciudad.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Crimilanística.

    Capital: encontraron sin vida a una mujer de 72 años dentro de su vivienda

    La secuencia del intento de robo en una concesionaria de Capital. 

    [VIDEO] Ladrón se pasó de la raya en una concesionaria de Capital, un vecino lo filmó y la Justicia lo condenó

    capital pone en marcha el plan 50 cuadras: dos frentes de obras le renovaran la cara al microcentro

    Capital pone en marcha el Plan 50 cuadras: dos frentes de obras le renovarán la cara al microcentro

    Ambiente restituyó a sus provincias de origen a 77 cardenales amarillos rescatados en San Juan.

    Ambiente restituyó a 3 provincias más de 70 cardenales amarillos rescatados del tráfico ilegal de fauna

    Por Fabiana Juarez