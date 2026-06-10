Capital distinguirá a siete Vecinos Ilustres 2026: quiénes son los homenajeados

El Concejo Deliberante de la Ciudad de San Juan definió la nómina de personalidades que recibirán el reconocimiento en la Gala de Vecinos Ilustres 2026.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan dio a conocer la nómina de vecinos que serán distinguidos como Vecinos Ilustres 2026, un reconocimiento destinado a destacar trayectorias y aportes significativos a la comunidad capitalina en distintos ámbitos.

Las postulaciones fueron realizadas por los diferentes bloques que integran el Concejo Deliberante y por la Presidencia del cuerpo. En esta oportunidad, la Intendencia que encabeza la intendenta Susana Laciar no presentó una candidatura para la tradicional gala.

Entre los homenajeados figuran referentes de la comunicación, la educación, el arte, la actividad profesional y la política, cuyas trayectorias fueron propuestas por vecinos y respaldadas por los distintos espacios políticos.

Los Vecinos Ilustres 2026 El Bloque Justicialista propondrá al periodista Ricardo Alberto Rodríguez , a partir de una iniciativa impulsada por Beatriz Muñoz.

, a partir de una iniciativa impulsada por Beatriz Muñoz. El Bloque Ciudadanos en Acción distinguirá post mortem a la profesora María Beatriz Dorgan , propuesta por Mirtha Ríos.

, propuesta por Mirtha Ríos. El Bloque Hacemos por San Juan reconocerá al abogado Leonardo Madcur , cuya candidatura fue presentada por Horacio Lucero.

, cuya candidatura fue presentada por Horacio Lucero. El Bloque Cambia San Juan postuló a la profesora y artista Antonieta Chiapini , propuesta por Mónica Lobos y Alberto Dávila.

, propuesta por Mónica Lobos y Alberto Dávila. El Bloque Actuar-Pro distinguirá a José Botino , reconocido como fundador de la Heladería Havanna, a propuesta de Eliana Luján y Pablo Usín.

, reconocido como fundador de la Heladería Havanna, a propuesta de Eliana Luján y Pablo Usín. El Bloque San Juan Vuelve homenajeará al exgobernador y exdiputado nacional José Luis Gioja , cuya nominación fue impulsada por Javier García y Alejandra González.

, cuya nominación fue impulsada por Javier García y Alejandra González. Por su parte, el presidente del Concejo Deliberante, Elio Martos, propondrá al artista Ernesto Guardia, integrante y referente de Los Puneños. La ceremonia de reconocimiento se realizará en el marco de la tradicional Gala de Vecinos Ilustres, donde se pondrá en valor el aporte que cada uno de los distinguidos realizó a la vida cultural, educativa, social y política de la comunidad sanjuanina.