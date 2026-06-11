Rawson lanzó la Fiesta del Pan y la Semita y el Carneo Español 2026: buscarán hacer la semita más grande del mundo

La Municipalidad de Rawson presentó oficialmente la tercera edición de la Fiesta del Pan y la Semita y una nueva edición de la Fiesta Provincial del Carneo Español 2026, dos celebraciones que volverán a convertir a Médano de Oro en uno de los principales puntos de encuentro cultural, turístico y gastronómico de San Juan durante las vacaciones de invierno.
La primera cita será el domingo 5 de julio, de 10 a 18, en el Predio Gaucho José Dolores. Allí se desarrollará la Fiesta del Pan y la Semita, con entrada libre y gratuita, una propuesta que reunirá a familias, productores, emprendedores y amantes de la gastronomía tradicional sanjuanina.
Durante la jornada habrá espectáculos de músicos locales, academias de danza, patio gastronómico, paseo de artesanos y emprendedores, además de distintas actividades destinadas a revalorizar los sabores y costumbres que forman parte de la identidad provincial.
Uno de los momentos destacados será el Concurso Provincial del Pan y la Semita, donde panaderos, estudiantes, emprendedores gastronómicos y aficionados competirán en vivo ante un jurado especializado. El certamen premiará a los mejores exponentes en las categorías "Mejor Pan" y "Mejor Semita".
Sin embargo, la gran atracción de esta edición será la elaboración de la Semita Más Grande del Mundo, una iniciativa que buscará posicionar a uno de los productos más emblemáticos de la gastronomía sanjuanina en los récords internacionales.
El desafío estará encabezado por el chef Mauricio Tereszco junto a la Academia Culinaria Grand Chef. Para concretar la histórica preparación se utilizarán 400 kilos de harina, 250 litros de agua, 70 kilos de chicharrones y cerca de 3.000 kilos de leña.
Además del impacto turístico y gastronómico que se espera generar, parte de la producción será destinada a instituciones, comedores y merenderos, otorgándole un importante componente solidario a la propuesta.
Bajo el lema "No es solo una semita, es San Juan entero amasando su historia", la organización apuesta a reunir a miles de personas en una jornada que promete marcar un hito para la provincia.
Llega una nueva edición del Carneo Español
Una semana después, el Predio Gaucho José Dolores volverá a abrir sus puertas para recibir la Fiesta Provincial del Carneo Español 2026, que se desarrollará los días 11 y 12 de julio con entrada libre y gratuita.
La celebración incluirá ranchos típicos, puestos gastronómicos, paseo de artesanos, emprendedores y productores, además de espectáculos artísticos pensados para toda la familia.
Desde el municipio informaron que quienes deseen participar como productores, artesanos, emprendedores o gastronómicos podrán inscribirse a través de los canales habilitados por la comuna.
Como actividad previa a la fiesta, el 24 de junio se llevará a cabo una Jornada Técnica Porcina en el CIC Médano de Oro y Granja Manantiales. La capacitación estará orientada a productores del sector y abordará temas relacionados con bienestar animal, bioseguridad, genética, rendimiento cárnico, bromatología, conservación de productos porcinos y estrategias de comercialización.
Con estas dos propuestas, Rawson busca seguir fortaleciendo sus tradiciones, impulsar la producción local y consolidar espacios de encuentro que promuevan la identidad cultural y gastronómica de San Juan.