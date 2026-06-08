    • 8 de junio de 2026 - 22:42

    Rawson apuesta a romper un récord con la semita más grande del mundo para el Guinness

    La Fiesta Provincial de la Semita y el Pan Casero se realizará el 5 de julio en Médano de Oro. Además del concurso provincial, el municipio prepara un intento de récord Guinness junto al emprendedor Mauricio Teresco.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Municipalidad de Rawson busca convertir a las próximas vacaciones de invierno en una vidriera turística para el departamento y ya prepara una atracción que promete captar todas las miradas: la elaboración de la semita más grande del mundo.

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    La primicia fue confirmada por el secretario de Gobierno, Sebastián Chirino, quien adelantó que el desafío se desarrollará en el marco de la Fiesta Provincial de la Semita y el Pan Casero, prevista para el próximo 5 de julio en Médano de Oro.

    Se va a hacer la semita más grande del mundo. La semita más grande del mundo se va a hacer en Rawson”, anunció el funcionario en Radio Colón.

    El proyecto es impulsado junto al reconocido emprendedor gastronómico Mauricio Teresco, quien se encuentra trabajando en los detalles técnicos de la iniciativa. “Estamos trabajando con Mauricio Teresco, quien ha traído la idea y es su desarrollo”, señaló Chirino.

    La edición 2026 de la fiesta también tendrá otra novedad: el tradicional concurso dejará de ser exclusivamente departamental para transformarse en una competencia provincial.

    Estamos conversando con los demás municipios para que nos envíen a sus representantes y podamos premiar al mejor pan y a la mejor semita de la provincia”, explicó.

    La apuesta forma parte de una estrategia más amplia impulsada por la gestión de Carlos Munisaga para fortalecer a los emprendedores locales y generar movimiento económico a través de eventos gastronómicos y culturales.

    Vacaciones de invierno con sabor local

    La agenda no terminará con la Fiesta de la Semita. Para el segundo fin de semana del receso invernal, los días 11 y 12 de julio, está confirmada la realización de la Fiesta del Carneo Español.

    Según adelantó Chirino, el municipio trabaja junto a referentes de Colonia Caroya para potenciar la calidad de los productos regionales. “Nos están ayudando para que algún producto de nuestros chacinados y embutidos pueda lograr ese sello de calidad y también tengamos nuestro fiambre distintivo acá en Médano de Oro”, destacó.

    Con ambos eventos, la comuna busca posicionarse como uno de los principales destinos del invierno sanjuanino. “Queremos que Rawson sea la opción para el turismo y para las vacaciones de invierno”, resumió el funcionario.

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