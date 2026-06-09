San Juan busca pasar del análisis a la acción concreta en el Primer Foro Interdisciplinario de Seguridad Vial

Con el objetivo de generar soluciones reales frente a una problemática que afecta a toda la sociedad, la Escuela de Seguridad de la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo) organizó el Primer Foro Interdisciplinario de Seguridad Vial y Accidentología en San Juan. Será el próximo 11 y 12 de junio.

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Como antesala del evento, se llevó a cabo una reunión informativa clave con los profesionales de distintas áreas técnicas y científicas que encabezarán la jornada de apertura. El encuentro sirvió para coordinar las líneas de acción de un espacio que busca integrar la justicia, la investigación científica y la infraestructura vial.

Previo al foro en San Juan se realizó una reunión informativa con los referentes de los organismos participantes.

El foro se destaca por su fuerte impronta interinstitucional. La mesa de profesionales encargada de llevar adelante los debates y ponencias estará integrada por actores fundamentales del sector:

Cristian Beguerí , director de la carrera de Licenciatura en Accidentología y Seguridad Vial de la UCCuyo, explicó la finalidad de este primer foro: ‘La finalidad es reunir a todos los que están relacionados directa e indirectamente con esta temática. Buscamos lograr un conversatorio sobre cómo podemos reforzar la educación vial y el trabajo de cada organismo, pero también perseguimos el objetivo de agilizar los procesos jurídicos, tanto civiles como penales, que son producto de los siniestros viales".

El especialista remarcó que la meta final es "lograr un consenso de trabajo a futuro que sea una respuesta verdadera a la sociedad sanjuanina".

Pericias de última generación y simulación en vivo

El evento está especialmente destinado a abogados, peritos, monitores urbanos, profesionales del sector y estudiantes avanzados de carreras afines. Durante las dos jornadas se abordarán ejes como el uso de pericias tecnológicas de última generación, mecanismos para una Justicia rápida y el diseño de infraestructura inteligente.

El cronograma de actividades se dividirá en dos sedes según el día:

Jueves 11 de junio (Día 1): Las actividades comenzarán a las 15:00 hs con las acreditaciones en la Sala Principal de Casa España . Esta jornada estará dedicada a la apertura oficial, la presentación de trabajos de investigación y el inicio de los debates en la mesa de profesionales.

Las actividades comenzarán a las 15:00 hs con las acreditaciones en la . Esta jornada estará dedicada a la apertura oficial, la presentación de trabajos de investigación y el inicio de los debates en la mesa de profesionales. Viernes 12 de junio (Día 2): El foro se trasladará al Aula Magna de la Facultad de Derecho de la UCCuyo. El gran atractivo de este día será una simulación y reconstrucción de un siniestro vial en vivo, seguida por un análisis técnico y científico de la actividad.

Guía para el asistente: Inscripciones y datos clave