    • 9 de junio de 2026 - 10:02

    San Juan busca pasar del análisis a la acción concreta en el Primer Foro Interdisciplinario de Seguridad Vial

    Bajo el lema "La seguridad la hacemos entre todos", la UCCuyo reunirá a especialistas de la Justicia y las Fuerzas de Seguridad de San Juan el 11 y 12 de junio.

    En San Juan realizarán el Primer Foro Interdisciplinario de Seguridad Vial y Accidentología, organizado por la UCCuyo.

    En San Juan realizarán el Primer Foro Interdisciplinario de Seguridad Vial y Accidentología, organizado por la UCCuyo.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    Con el objetivo de generar soluciones reales frente a una problemática que afecta a toda la sociedad, la Escuela de Seguridad de la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo) organizó el Primer Foro Interdisciplinario de Seguridad Vial y Accidentología en San Juan. Será el próximo 11 y 12 de junio.

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    Como antesala del evento, se llevó a cabo una reunión informativa clave con los profesionales de distintas áreas técnicas y científicas que encabezarán la jornada de apertura. El encuentro sirvió para coordinar las líneas de acción de un espacio que busca integrar la justicia, la investigación científica y la infraestructura vial.

    foro
    Previo al foro en San Juan se realizó una reunión informativa con los referentes de los organismos participantes.

    Previo al foro en San Juan se realizó una reunión informativa con los referentes de los organismos participantes.

    Una red institucional contra los siniestros viales en San Juan

    El foro se destaca por su fuerte impronta interinstitucional. La mesa de profesionales encargada de llevar adelante los debates y ponencias estará integrada por actores fundamentales del sector:

    • Policía de San Juan: Participación activa de la Dirección de Coordinación Vecinal (D7), Comisarías y la Dirección de Criminalística (D5).
    • Poder Judicial y Complejo Forense: Aportes del Gabinete Accidentológico del Complejo Científico Forense.
    • Ámbito Legal y Académico: Representantes del Instituto de Seguridad Ciudadana y de la comisión de Derecho de Transporte del Foro de Abogados de San Juan.

    Cristian Beguerí, director de la carrera de Licenciatura en Accidentología y Seguridad Vial de la UCCuyo, explicó la finalidad de este primer foro: ‘La finalidad es reunir a todos los que están relacionados directa e indirectamente con esta temática. Buscamos lograr un conversatorio sobre cómo podemos reforzar la educación vial y el trabajo de cada organismo, pero también perseguimos el objetivo de agilizar los procesos jurídicos, tanto civiles como penales, que son producto de los siniestros viales".

    El especialista remarcó que la meta final es "lograr un consenso de trabajo a futuro que sea una respuesta verdadera a la sociedad sanjuanina".

    Pericias de última generación y simulación en vivo

    El evento está especialmente destinado a abogados, peritos, monitores urbanos, profesionales del sector y estudiantes avanzados de carreras afines. Durante las dos jornadas se abordarán ejes como el uso de pericias tecnológicas de última generación, mecanismos para una Justicia rápida y el diseño de infraestructura inteligente.

    El cronograma de actividades se dividirá en dos sedes según el día:

    • Jueves 11 de junio (Día 1): Las actividades comenzarán a las 15:00 hs con las acreditaciones en la Sala Principal de Casa España. Esta jornada estará dedicada a la apertura oficial, la presentación de trabajos de investigación y el inicio de los debates en la mesa de profesionales.
    • Viernes 12 de junio (Día 2): El foro se trasladará al Aula Magna de la Facultad de Derecho de la UCCuyo. El gran atractivo de este día será una simulación y reconstrucción de un siniestro vial en vivo, seguida por un análisis técnico y científico de la actividad.

    Guía para el asistente: Inscripciones y datos clave

    • Evento: I Foro Interdisciplinario de Seguridad Vial y Accidentología.
    • Fechas: 11 y 12 de junio.
    • Organiza: Escuela de Seguridad - UCCuyo.
    • Modalidad de inscripción: Los interesados en participar pueden asegurar su lugar completando el formulario digital obligatorio.

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