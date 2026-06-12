Pancho "La Scaloneta", la propuesta de un gastronómico sanjuanino para vivir a pleno el Mundial de Fútbol

Comienza el Mundial de Fútbol y los empresarios gastronómicos de San Juan aprovechan la ocasión. Con el propósito de ampliar las ventas sumaron promociones, atractivos y distintas propuestas para sus clientes, pero uno de ellos fue un poco más allá, creando el pancho “La Scaloneta” , una versión de la comida rápida bien albiceleste.

Se trata de Maximiliano Ruarte, dueño de Panchazo. Tras haber logrado con éxito La Noche de los Panchos y otras iniciativas que lograron viralizarse, renovó la apuesta en el marco del Mundial lanzó un nuevo producto. En diálogo con DIARIO DE CUYO explicó: “En nuestros tres locales todos los jueves regalamos tres camisetas de Argentina, y comenzamos a pensar en algo más para sumar. Y así nació el Pancho La Scaloneta”, comentó en emprendedor.

Pese a que en un inicio el producto fue mirado con cierta desconfianza por parte de la clientela, Ruarte asegura que con el paso de los días fue sumando más adeptos, encontrando gente que solo va en busca del producto, ya sea para probarlo y descubrir sus sabores como para compartir el momento en redes, subiéndose a las pasiones que despierta el mundial.

El pancho “La Scaloneta” no es solo un pancho. Para comenzar, la base es pan de papa color celeste, lo que le da una impronta especial y una presencia bien nacional. Incorpora una salchicha tipo alemana para darle forma a la típica comida rápida. La magia del sabor se lo dan los agregados.

Durante las instancias de prueba se realizaron distintas combinaciones, siendo la ganadora la que llega a los paladares de quienes se animen a un sabor nuevo. Sobre la salchicha se coloca una capa de bondiola a la cerveza y por encima de ésta queso tybo en fetas. Luego se lleva el alimento a la plancheta, para que reciba el característico golpe de calor que permite gratinar el queso.

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El broche de oro es la “salsa especial”, se trata de una mayonesa de ajo, especialidad de la casa, que en esta oportunidad también es de color celeste, para poder dibujar la bandera de argentina sobre el super pancho. Corona la preparación una papa frita sonriente, emulando el sol la bandera argentina.

“La verdad es que al principio costó que saliera, pero hoy en día es uno de los más llevado”, comenta el empresario local.

El super pancho La Scaloneta se puede encontrar en las tres sucursales de Panchazo a $10.000 la unidad. Lo positivo es que a raíz de su tamaño y los ingredientes que acompañan, es ideal para compartir, aunque hay quienes con uno solo no tienen suficiente y proceden a repetir.

La fiebre mundialista del local de comidas rápidas no se frena en las camisetas regaladas y en el producto que promete ser la estrella del mundial, ya que por estas horas se están analizando distintas propuestas de cara al debut del combinado nacional. En ese sentido, Ruarte adelantó que es probable que se ofrezcan descuentos promedio al 20% en todos los productos durante las veladas que juegue Argentina.