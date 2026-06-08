La UNSJ llega Caucete: dictará la Tecnicatura en Mantenimiento de Máquinas Pesadas con amplia salida laboral

La UNSJ continúa expandiendo sus fronteras académicas para conectar la educación superior con las necesidades reales del sector productivo local. La Facultad de Ingeniería anunció la apertura de inscripciones para la Tecnicatura Universitaria en Mantenimiento de Maquinaria Pesada en el departamento de Caucete , una propuesta que promete convertirse en un motor de inserción laboral rápida y calificada para la región.

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La llegada de esta carrera a Caucete es el resultado de un convenio estratégico firmado recientemente entre la casa de altos estudios y el municipio de este departamento. El acuerdo estipula que esta cohorte especial estará destinada exclusivamente a personas que residan en Caucete .

Esta iniciativa se suma al esquema previo que la UNSJ ya venía coordinando mediante un convenio con los ministerios de Minería y de Educación para los habitantes de seis departamentos mineros de la provincia. Con este nuevo paso, los cauceteros tendrán la oportunidad de capacitarse en su propio territorio para insertarse en una de las industrias más demandantes y pujantes de San Juan.

La nueva Tecnicatura que la UNSJ dictará en Caucete tiene dos años de cursado.

Una de las grandes ventajas de esta tecnicatura es su diseño curricular e institucional. Pensada para optimizar los tiempos de quienes trabajan o tienen responsabilidades familiares, la carrera se dictará bajo una modalidad semipresencial: un 75% de las clases serán a distancia (virtuales) y el 25% restante consistirá en prácticas presenciales esenciales para la manipulación y el conocimiento de los equipos.

El cursado oficial iniciará en agosto, marcando el arranque del segundo semestre del ciclo lectivo 2026. Los interesados en formar parte de esta propuesta tienen tiempo de completar su postulación en línea hasta el próximo 21 de junio.

Dos años de formación intensiva

La carrera se estructura en dos años académicos donde los alumnos transitan desde las ciencias básicas aplicadas hasta los sistemas más complejos de diagnóstico electrónico y mecánico que componen la maquinaria de gran porte.

Asignaturas de 1er Año

Higiene, Seguridad y Medio Ambiente

Interpretación y Traducción de Textos en Inglés

Introducción al Mantenimiento de Máquinas Pesadas

Matemática

Física y Materiales

Introducción a los Sistemas Eléctricos de Máquinas Pesadas

Informática y Sistemas de Representación

Fundamentos de Trabajo en Equipo

Gestión del Mantenimiento

Introducción a los Sistemas Oleohidráulicos y Neumáticos

Asignaturas de 2do Año

Mantenimiento y Reparación de Sistemas Oleohidráulicos

Mantenimiento y Reparación de Sistemas Eléctricos

Introducción a los Sistemas Mecánicos de Máquinas Pesadas

Introducción a los Sistemas de Control

Introducción a Motores de Combustión Interna

Mantenimiento y Reparación de Sistemas Mecánicos

Mantenimiento y Reparación de Sistemas de Control

Mantenimiento y Reparación de Motores Diesel

Mantenimiento y Reparación de Sistemas Neumáticos

Práctica Supervisada

Perfil del egresado y el campo laboral

El Técnico en Mantenimiento de Maquinaria Pesada egresado de la UNSJ estará ampliamente capacitado para diagnosticar fallas complejas y ejecutar tareas de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo en flotas pesadas. Además, el plan hace especial hincapié en el compromiso con las normas internacionales de seguridad, la eficiencia en costos y el cuidado del medio ambiente.

Debido al perfil técnico e integral, que incluye la lectura de planos y manuales técnicos en inglés, los egresados contarán con una proyección de inserción profesional inmediata.

Salida Laboral Amplia: Las principales fuentes de trabajo se concentran en las empresas mineras (operaciones de alta montaña y caleras), empresas viales, el sector agrícola tecnificado, industrias pesadas, talleres especializados y empresas de servicios, tanto en el ámbito público como privado.

¿Cómo inscribirse?

El trámite es completamente virtual y los aspirantes cauceteros ya pueden asegurar su lugar ingresando al enlace de preinscripción habilitado por la Facultad de Ingeniería: https://lnkd.in/dTXN-D-U.

Con el respaldo de la Universidad Nacional de San Juan, Caucete suma una herramienta clave para el desarrollo social y laboral de su comunidad.