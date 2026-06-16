La ilusión por la Scaloneta mueve las ventas callejeras: la fiebre mundialista invade San Juan

La fiebre mundialista ya se instaló en San Juan. A pocas horas de que la Selección Argentina comience su camino en el Mundial 2026 frente a Argelia, el furor por la Scaloneta se refleja en cada rincón de la provincia y, especialmente, en los puestos callejeros que ofrecen todo tipo de artículos celestes y blancos.

Caucete se tiñe de celeste y blanco: el Parque Libertadores de América palpita la previa del debut mundialista

Ningún pequeño quiere quedarse sin vestir los colores de la Albiceleste. Camisetas, shorts, conjuntos deportivos, gorras, banderas, banderines, cornetas y hasta sombrillas forman parte de la amplia oferta que los vendedores pusieron al alcance de los sanjuaninos.

Uno de ellos es Exequiel Gatica, de 28 años, quien instaló su puesto en la esquina de Mendoza y Doctor Ortega. Mientras espera el nombramiento para ingresar al Servicio Penitenciario Provincial, encontró en las ventas callejeras una alternativa para sostener a su familia.

"Tengo dos hijos y había que buscar una entrada más. Gracias a Dios se está vendiendo bastante", comentó mientras acomodaba camisetas y banderas en la vereda. "Tengo dos hijos y había que buscar una entrada más. Gracias a Dios se está vendiendo bastante", comentó mientras acomodaba camisetas y banderas en la vereda.

Según los vendedores, una de las razones del incremento en las ventas es que muchas escuelas permitieron a los alumnos asistir con los colores de la Selección durante los días de partido. La tendencia comenzó incluso antes del debut, durante los encuentros amistosos previos al Mundial.

En Pocito, Pedro Alcaraz, de 48 años, apostó por una ubicación estratégica. Se instaló sobre calle Mendoza, al sur de Calle 5, cerca de una parada de colectivos. Oriundo de la zona, asegura que las ventas aumentan considerablemente cuando los estudiantes salen de clases.

image Pedro Alcaraz, de 48 años.

"Los chicos pasan, ven las camisetas y les piden a los padres que les compren algo. Se mueve mucho en esos horarios", explicó. "Los chicos pasan, ven las camisetas y les piden a los padres que les compren algo. Se mueve mucho en esos horarios", explicó.

Más al sur, en la rotonda de Calle 11 y avenida Joaquín Uñac, Oscar Luis Orozco, de 55 años, también confía en que la pasión futbolera impulse las ventas. El rawsino considera que el entusiasmo crecerá a medida que avance el torneo.

"Si Argentina sigue pasando de ronda, las ventas van a aumentar. La gente se entusiasma más cuando llega a octavos, cuartos y semifinales", afirmó.

image Oscar Luis Orozco, de 55 años.

En Capital, César Santibáñez, de 54 años, eligió la transitada esquina de Circunvalación y España para desplegar su mercadería. Allí recibe diariamente a cientos de automovilistas y peatones.

"La gente es muy amable y acompaña mucho, aunque siempre aparece alguno que quiere regatear los precios", contó entre risas. Además, agradeció a las instituciones educativas que impulsan el uso de los colores argentinos durante la competencia.

image César Santibáñez, de 54 años.

Los vendedores coinciden en que no sólo los niños buscan productos de la Selección. Con la excusa de comprar para los más chicos, muchas mujeres terminan interesándose por las camisetas de Rodrigo De Paul o Leandro Paredes. Entre los niños, los favoritos siguen siendo Lionel Messi, Emiliano "Dibu" Martínez y Julián Álvarez.

El fenómeno también alcanza a comerciantes y trabajadores. Muchos propietarios de negocios adquirieron banderas para decorar sus locales, mientras que remiseros y conductores optaron por los clásicos banderines para hacer flamear los colores argentinos durante sus recorridos.

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Los precios varían según el producto y la calidad. En el caso de las camisetas, las diferencias pasan por el tipo de confección, si son sublimadas o bordadas, y por la calidad de la tela, uno de los aspectos más observados por los compradores.

Lo cierto es que, a casi cuatro años de la consagración en Qatar 2022, la llama mundialista sigue intacta. En cada bandera que se vende, en cada camiseta que estrena un niño y en cada comerciante que decora su local, los sanjuaninos renuevan la esperanza de ver a la Selección escribir una nueva página dorada y sumar una cuarta estrella a su historia.