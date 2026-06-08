El cantante estrenó la canción dedicada a los campeones del mundo que buscarán la cuarta estrella.

Ulises Bueno lanzó “Scaloneta Mundial”, la canción oficial de la AFA para alentar a la Selección argentina que va en busca de la cuarta estrella. Además, publicó un video en el que aparece cantando en el Obelisco mientras van sucediéndose imágenes de distintos momentos del equipo y los festejos por el título obtenido en Qatar 2022.

El tema fue presentado este lunes en todas las plataformas digitales y cuenta con el respaldo de la Asociación del Fútbol Argentino. La propuesta busca convertirse en un himno para acompañar al equipo dirigido por Lionel Scaloni durante la cita mundialista que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

En el videoclip, el cantante cordobés luce la camiseta albiceleste y entona una letra cargada de referencias al recorrido de la Selección. Una de las frases destacadas es “Gracias por la magia”, en alusión a la generación de futbolistas que logró devolverle al país la Copa del Mundo después de 36 años.

Embed Ulises Bueno lanzó “Scaloneta Mundial”, la canción para alentar a la Selección Argentina



El cantante cordobés presentó un tema dedicado a la Albiceleste de cara al Mundial 2026. La canción ya se encuentra disponible en plataformas digitales y busca convertirse en un himno… pic.twitter.com/Lbzpu04XYh — Canal C Córdoba (@canalccordoba) June 8, 2026

La elección de Ulises para este proyecto no fue casual. A lo largo de los últimos años, su música sonó en más de una oportunidad en el entorno de la Selección y el artista construyó una relación cercana con varios integrantes del plantel campeón del mundo.