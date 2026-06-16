    • 16 de junio de 2026 - 13:23

    San Juan: llega el Mundialito de Fútbol Inclusivo con la representación de 19 países

    Chicos con discapacidad participarán de este encuentro deportivo que se desarrollará en San Juan, en el Estadio Aldo Cantoni.

    Como ayer, los niños volverán a copar el Estadio Aldo Cantoni para vivir el Mundialito Inclusivo de Fútbol en San Juan.

    Como ayer, los niños volverán a copar el Estadio Aldo Cantoni para vivir el Mundialito Inclusivo de Fútbol en San Juan.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    En el marco de la fiebre mundialista, San Juan vivirá una jornada histórica centrada en la integración. Este miércoles se llevará a cabo el "Mundialito de Fútbol Inclusivo", un evento que reunirá a niños con discapacidad en una competencia diseñada para fomentar el deporte y la inclusión social.

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    La iniciativa es coordinada de manera conjunta entre la Secretaría de Deporte de la provincia y el municipio de Capital. De la propuesta participan activamente las escuelas de educación especial y los centros de día del departamento de y los Centros de Formación Deportiva dependientes de la Secretaría de Deportes.

    En total, serán 19 los países representados en el torneo. Cada una de las instituciones participantes adoptará una nación, asignada previamente mediante un sorteo. La propuesta no se limitará a lo estrictamente deportivo, ya que la consigna invita a que cada delegación represente a su país tanto dentro de la cancha como en las tribunas, por lo que se espera que las hinchadas asistan caracterizadas con los colores y banderas correspondientes.

    Escenario del encuentro inclusivo en San Juan

    El Mundialito de Fútbol Inclusivo tendrá lugar en las instalaciones del Estadio Aldo Cantoni. Las actividades comenzarán formalmente a las 9 con el acto de apertura, que incluirá el tradicional desfile e ingreso de las banderas de los países participantes.

    Posteriormente, los partidos se desarrollarán durante toda la mañana en las canchas dispuestas en el estadio. El cierre del encuentro está previsto para las 13 con la correspondiente entrega de premios para todos los chicos participantes.

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