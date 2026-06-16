    • 16 de junio de 2026 - 07:28

    Frío al amanecer y tarde agradable, así estará el tiempo en San Juan este martes 16 de junio

    l Servicio Meteorológico Nacional anticipa una máxima de 17°C.

    Frío.

    Frío.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Los sanjuaninos deberán salir bien abrigados este martes 16 de junio. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada estará marcada por una mañana muy fría, con una temperatura mínima de 1°C, mientras que por la tarde el termómetro alcanzará los 17°C.

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    El organismo prevé cielo mayormente nublado durante toda la jornada, tanto en horas de la mañana como de la tarde y la noche. A pesar de la abundante nubosidad, no se esperan precipitaciones. En cuanto al viento, soplará de manera leve entre 7 y 12 kilómetros por hora. Durante la mañana predominará desde el noreste, mientras que por la tarde y la noche rotará al norte.

    El pronóstico extendido indica que el frío continuará durante la semana. Para el miércoles se espera una mínima de 2°C y una máxima de 16°C, mientras que las temperaturas máximas oscilarán entre los 15°C y 17°C en los próximos días, sin lluvias a la vista.

    El pronóstico del tiempo en San Juan

    SMN160626
    Pron&oacute;stico del tiempo en San Juan martes 16 de junio de 2026.

    Pronóstico del tiempo en San Juan martes 16 de junio de 2026.

    Clima de San Juan

    El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.

    Geografía de San Juan

    La provincia posee un territorio cuya superficie es de 89.651 km², donde se destaca con preponderancia un relieve montañoso de escasa vegetación, fértiles oasis, ríos del deshielo cordillerano, serranías e importantes yacimientos mineros y paleontológicos. Presenta un espacio geográfico que geoformológicamente es abrupto intercalado por zonas deprimidas, donde predomina el afloramiento rocoso con escasa presencia de suelo evolucionado, cuya localización del último, siempre con una muy escasa evolución (fertilidad), es presenta en los oasis -depresiones tectónicas rellenados con sedimentos transportados por aluviones- donde se asienta la mayor cantidad de población, cuyas actividades se reflejan en primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, constituyendo en los oasis verdaderos espacios nucleares, es decir donde se nuclean y enlazan varias actividades que evitan la escasez de bienes y servicios para posibilitar el asiento permanente.

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